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Recep ayı nedir ne zaman başlıyor 2022?

Recep ayı, Müslümanların kullandığı hicri takvimden olup mübarek Üç Aylar'ın içinde bulunan bir aydır. Recep ayı Müslümanlar için çok değerli bir ay olduğundan dolayı her yıl sabırsızlıkla beklenir. Peki, 2022 Recep ayı ne zaman? Recep ayı ne zaman başlıyor 2022?

21 Dakika Önce
2022-01-28 15:27:14
Recep ayı nedir ne zaman başlıyor 2022?

Recep veya Receb, hicrî takvime göre yılın 7. ayı. Receb ayı, Üç Aylar'ın başlangıcı ve Haram Aylar'dan biridir. Özellikle, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)'in “ Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır” duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen bu ay Müslüman için çok önemlidir. Recep ayının başlangıcı birçok kişinin gündemi bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Recep ayı nedir ne zaman başlıyor 2022?

Recep, Sözlükte “korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek” anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara “atîre” veya “recebiyye” denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “hevber”, Arab-ı âribe döneminde “esamm” (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir. Kur'ân-ı Kerîm'de receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36). Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, “Meġāzî”, 77; Müslim, “Ḳasâme”, 29). Recep ayı hakkında birçok hadisi şerif bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep ayı hakkında “Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır”; “Receb ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir” buyurmuştur.

Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin regaib diye adlandırılmasının ve bu gecede kılınması âdet haline gelen regaib namazıyla ilgili rivayetlerin mevzû olduğu hususunda birleşmektedir.

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır. .

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