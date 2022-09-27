Rebiülevvel ayı nedir, önemi nelerdir? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? En güzel Rebiülevvel ayı mesajları

Hicri takvimin 3. ayı Rebiülevvel ayı olarak bilinir. Sözlükteki anlamı evvelki bahar olan bu ay İslam dünyasında oldukça önemli kabul edilir. Peki Rebiülevvel ayının önemi nedir? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler faziletlidir? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler? Rebiülevvel ayında ne yapılır? En iyi Rebiülevvel ayı mesajları neler? İşte Rebiülevvel ayı ile ilgili önemli bilgiler…

İslam tarihinde rebiülevvel ayının önemli ve ayrı bir yeri vardır. Hz. Peygamber birçok rivayete göre Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünya alemine rahmet olarak gelmiş ve bugünün ifa edilmesi müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği de oluşturmuştur. Peki Rebiülevvel ayı önemi nelerdir? Rebiülevvel ayında faziletli ibadetler neler? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayı mesajları nelerdir? İşte Rebiülevvel ayı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Rebiülevvel ayı anlamı ve manası nedir?

İslâm tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen hicret rebiülevvel ayında vuku bulmuştur. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve Rebiülevvel ayının ilk günü buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Hazreti Peygamber; 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmış ve burada Kubâ Mescidi'ni inşa etmiştir.

Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayına girmiş bulunuyoruz. İslam dünyasında rebiülevvel ayında hangi ibadetler faziletlidir, Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir merak ediliyor.

Esasında Rebiülevvel ayı ibadetlerine ait hususi bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamber'in günlük olarak yaptığı farz ve nafile ibadetler ve dualar, bu ayda da eda edilir.

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler arasında tövbeyi ele alabiliriz. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belaların şerrinden korunmak için günahlara bol bol tövbe etmeli, çokça istiğfar duası etmeli ve eğer varsa kaza namazı kılmalı.

Rebiülevvel ayının faziletli ibadetleri arasında salavat da yer alır. Bu ayda mümkün olduğunca Hazreti Peygamber için çokça salât-ü selâm okumak faydalıdır.

En güzel Rebiülevvel mesajları neler?

Sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle Rebiülevvel ayı mesajları paylaşmak istenebiliyor. Rebiülevvel ayı ile ilgili sözler merak ediliyor. İşte Rebiülevvel ayı ile ilgili güzel sözler:

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. .