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Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü
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TIMETURK / YAŞAM / Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü

Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü

19 Mayıs Üniversitesi Alman Dili Bölümü mezunu. Koç Allianz Sigorta bünyesindeki Büyük Müşteriler, Koç Grubu İşleri, Yabancı Müşteri ve Brokerler, Endüstriyel Müşteriler Destek ve Koordinasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. AGA Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.

44 Dakika Önce
2021-11-10 14:19:31
Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü

19 Mayıs Üniversitesi Alman Dili Bölümü mezunu. Koç Allianz Sigorta bünyesindeki Büyük Müşteriler, Koç Grubu İşleri, Yabancı Müşteri ve Brokerler, Endüstriyel Müşteriler Destek ve Koordinasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. AGA Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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