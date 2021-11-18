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TIMETURK / YAŞAM / Rapçi Young Dolph vurularak öldürüldü

Rapçi Young Dolph vurularak öldürüldü

Young Dolph olarak tanınan Amerikalı rap yıldızı Adolph Robert Thornton Jr, bir dükkandan kurabiye aldığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-11-18 11:14:31
Rapçi Young Dolph vurularak öldürüldü

Genç rap şarkıcısı cinayete kurban gitti. Olayın, Memphis, Tennessee'deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği belirtildi.

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KURABİYE DÜKKANINDAYKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

“Makeda's Butter Cookies” dükkanının sahibi Maurice Hill'in yaptığı açıklamaya göre, kurabiye almak için dükkana giren Dolph, dükkana aracıyla yanaşan kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını ifade etti.

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2016'da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen “King of Memphis” albümüyle müzik dünyasına giren rapçi, birkaç hafta önce New York'ta düzenlenen “Rolling Lous” festivalinde sahne almıştı.

1985 yılında Chicago, Illinois‘de doğan Young Dolph, 2021 yılında müzisyen olarak King of Memphis, Bulletproof & Thinking Out Loud ile ünlüdür.

Kaynak: superhabertv.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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