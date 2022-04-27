Rapçi BETA nereye defnedildi? Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze töreni | Berk Bayındır ölüm nedeni

Rapçi BETA nereye defnedildi? Rapçi BETA olarak bilinen Berk Bayındır düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze törenine kimler katıldı? Berk Bayındır ölüm nedeni...