Rapçi BETA nereye defnedildi? Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze töreni | Berk Bayındır ölüm nedeni
Rapçi BETA nereye defnedildi? Rapçi BETA olarak bilinen Berk Bayındır düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze törenine kimler katıldı? Berk Bayındır ölüm nedeni...
2022-04-27 16:11:22
Rapçi BETA olarak bilinen Berk Bayındır düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze törenine kimler katıldı? Berk Bayındır ölüm nedeni...
Rapçi BETA nereye defnedildi?
Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Berk Bayındır kimdir?
Beta veya gerçek adıyla Berk Bayındır (d. 9 Eylül 1989, İstanbul) Türk rap müziği sanatçısı ve söz yazarıydı.
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır.
Küçük yaşlarda rap müziğine ilgi duyan Bayındır ilk kayıtlarını 1998 yılında almaya başlamıştır.
Sevilen sanatçı 32 yaşında bilinmeyen bir sebepten dolayı, yaşadığı evin 8. katından düşerek hayatını kaybetmiştir. .
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