Ramazanda atıştırmalık tatlar

Ramazan ayı ile birlikte sofraların vazgeçilmezleri arasına atıştırmalıklar da giriyor... Tatlı ya da tuzlu seçimi ise size ait.

Ramazanla birlikte tuzlu ve tatlı atıştırmalıklar ön plana çıkıyor.Gerek sahurda gerekse iftar sofralarında damaklara hitap eden lezzetler yapılış tarz ve içeriği ile de vazgeçilmezler arasında.

İşte tatlı ve tuzlu tercihli atıştırmalık sofra tatlarından bazıları:

Sucuklu kek

Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin.

Ayrı bir kapta 1 yumurta ve 1 yumurta akını mikser ile 1 dakika çırpın. Üzerine yoğurt, margarin, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, elenmiş un ve hamur kabartma tozunu ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Peynir, dereotu ve sucuğu da ilave edip iyice karıştırın. Hamuru kalıba alın ve üzerini düzeltin. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin ve pişirin.Pişirme süresi: Yaklaşık 30 - 35 dakika.

Kıymalı börek

Mantarları ince doğrayın. Soğanları küp şeklinde doğrayın. Sıvı yağ ile birlikte hafif kavurun. Kıyma, mantarlar ve tuzu ekleyip kavurun. Ocaktan alın, maydanozları ilave edin ve karıştırın.Fırın tepsisini margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.Sade kek karışımına toz şeker, tuz, yumurta, süt ve margarini ilave edin ve yoğurun. Unlanmış tezgahta merdane ile 30x50 cm boyutlarında açın. İç malzemeyi kenarlardan 1 cm boşluk bırakarak yayın ve rulo şeklinde sarın. Ruloyu halka şeklinde kıvırın ve iki ucu birbirine yapıştırın. Fırın tepsisine alın ve bıçak yardımı ile üzerini, tam ortasından, bir ucundan diğer ucuna kadar 1 cm derinliğinde kesin. Fırının orta katında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.Pişirme süresi: Yaklaşık 25 - 30 dakika

Peynirli Bisküvi

Peyniri bir kaba koyarak iyice ezin. Üzerine yumuşak margarini ilave ederek mikserin hamur karıştırıcı uçları ile krema haline gelinceye kadar çırpın. Yumurta sarısını ve bütün yumurtayı ekleyin. Sade kek karışımını da ilave ederek iyice yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp buzdolabında yarım saat bekletin.Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.Süre sonunda hamuru merdane ile 0,5 cm kalınlığında açın. Çay bardağı veya kurabiye kalıpları ile kesin ve fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine yumurta akı sürüp susam serpin ve pişirin.

Soğanlı pizza

Soğanları soyup 0,5 cm kalınlığında halka şeklinde kesin. Yumurtayı ve tuzu çatal yardımı ile çırparak üzerine mısır ununu azar azar, akışkan bir sos elde edecek şekilde yedirin. Bu karışımı soğanların üzerine dökün ve iyice karıştırın. Fırın tepsisini margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Pizza un karışımına, su ve yağı ilave ederek mikserin hamur karıştırıcı uçları veya el ile yaklaşık 2-3 dakika iyice yoğurun. Merdane ile 30 cm çapında açın ve fırın tepsisine alın.Ambalajdan çıkan sos karışımını bir tabağa alın, suyu yavaş yavaş dökerek iyice karıştırın.Sosu hamurun üzerine sürün. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ve soğanlı karışımı yayın. En üste kalan kaşar peyniri rendesini ve tane karabiberleri serpin ve pişirin.Fırından çıkartıp 5 dakika bekletin ve dilimleyerek servis yapın.

Mantarlı ayçöreği

İç malzemeyi hazırlamak için mantarları yıkayın, süzün ve ufak doğrayın. Soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağda rengi sararıncaya kadar pişirin. Üzerine mantarları ve tuzu ilave edip suyunu iyice çekinceye kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra maydanozu ilave edip karıştırın. Soğumaya bırakın. Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve sıcakken rendeleyin veya ezin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Hazırladığınız patatesin üzerine eritilmiş margarin, yoğurt, yumurta akı, 1 çay kaşığı tuz ve sade kek karışımını ilave edip iyice yoğurun. Hamuru 8 eşit parçaya bölün. Her birini merdane yardımı ile 0,5 cm kalınlığında yuvarlak açın. Açtığınız hamuru dörde keserek, üçgenler oluşturun. Geniş taraflarına iç malzeme koyarak rulo yapın ve iki ucu birleştirerek ay şekli verin.Kalan hamurları da bu şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Fırının orta katında pişirin.Pişirme süresi: Yaklaşık 25 - 30 dakika

Otlu kurabiye

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

1 yumurta ve yumurta akını derin bir kaba alın. Margarin, tuz ve kaşar peyniri rendesi ile karıştırın. Un ve hamur kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı ekleyip iyice yoğurun. 0,5 cm kalınlığında açıp çay bardağı ile kesin. Fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15 - 20 dakika

Baharatlı kurabiye

Yumurta, margarin, tuz, pul biber, un ve hamur kabartma tozu ile yumuşak bir hamur hazırlayın. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirin.Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Süre sonunda hamuru 0,5 cm kalınlığında açıp kurabiye kalıplarıyla kesin. Fırın tepsisine sıralayıp yumurta sarısı sürün ve pişirin.Pişirme süresi: Yaklaşık 15 - 20 dakika

Arpacık soğanlı pizza

Arpacık soğanların kabuklarını soyun ve her birini ikiye kesin. Domatesleri ikiye kesin.Zeytinleri dilimleyin. Beyaz peyniri küçük küpler şeklinde doğrayıp bir tabağa alın, üzerine nane ile pul biberi ekleyip karıştırın.

Fırın tepsisini margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Pizza un karışımına, su ve yağı ilave ederek mikserin hamur karıştırıcı uçları veya el ile yaklaşık 2-3 dakika iyice yoğurun.Ambalajdan çıkan sos karışımını bir tabağa alın, suyu yavaş yavaş dökerek iyice karıştırın.

Hamuru tepsiye yayın ve üzerine domates sosunu kenarında 0,5 cm boşluk kalacak şekilde sürün. Rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine, her tarafa eşit gelecek şekilde yayın.

Soğanların kesilmiş tarafları aşağı gelecek şekilde hamurun üzerine aralıklı olarak sıralayın.Domatesleri de kesilmiş tarafları yukarı gelecek şeklide soğanların arasına sıralayın. Tane karabiberleri üzerine serpin ve fırının orta katında pişirin.Pişirme süresi: Yaklaşık 15 - 20 dakikaFırından çıkarmadan 5 dakika önce pizzanın üzerine beyaz peynir ve zeytin dilimlerini yayın ve pişirmeye devam edin. Fırından çıkardıktan sonra taze reyhan yaprakları ile süsleyin. 5 dakika dinlendirip dilimleyerek servis yapın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.