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TIMETURK / YAŞAM / Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ne zaman? Diyanet 2022 ramazan takvimi

Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ne zaman? Diyanet 2022 ramazan takvimi

Ramazan hangi gün? Üç ayların başlamasının ardından Ramazan'ın hangi aya ve hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini günler ve bayramların yer aldığı takvimi yayımladı. Peki ama bu yıl ramazan hangi ayda ve hangi günde? İşte merak edilen ramazan ve ramazan bayramı tarihi...

2 Saat Önce
2022-03-07 13:46:01
Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ne zaman? Diyanet 2022 ramazan takvimi

Üç ayların başlamasının ardından Ramazan'ın hangi aya ve hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini günler ve bayramların yer aldığı takvimi yayımladı. Peki ama bu yıl ramazan hangi ayda ve hangi günde? İşte merak edilen ramazan ve ramazan bayramı tarihi...

Ramazan hangi gün?

2022 Ramazan ne zaman? Müslüman dünyasının beklediği ramazana yaklaştık. Bu yıl Ramazan, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 30 gün idrak edilecek olan ramazanın son günü ise 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi de 27 Nisan Pazar gününe denk gelecek. Bu tarihlere göre Ramazan bayramının ilk günü de 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Ramazan boyunca yapılabilecek ibadetler nelerdir?

Ramazanda her müslümanın dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Sadece yeme içmeden kesilmek ramazan demek değildir. Güler yüzlü olmak, kötü sözden sakınmak, temiz olmak ve çalışmak gerekir. Günlük hayata devam etmek ve mümkün mertebe Kuran okuyarak ibadet etmek daha makbuldur.

Bunların yanı sıra ramazanda yapılması gereken ibadetler aşağıdaki gibi sıralıdır.

1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

6- Sahur yapmak,

7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

9- Ramazan umresi yapmak,

10- Sabır dilemek,

11- Af dilemek. .

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