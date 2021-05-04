Ramazan'da serinleten içecekler

Yaz mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Artan sıcaklıklarla birlikte yeme içme tarzımızda da değişiklikler olmaya başladı

Ramazan ayı aynı zamanda yaz mevsimi sıcaklıklarının artmaya başladığı bir dönem oldu.

Sıcaklıkların artmaya başlaması da soğuk veya serin ağırlıkta içeceklerin de sofralarda daha sık görülmesine kapı araladı.

İşte evde kendi imkanlarınızda ve rahatlıkla malzemelerini temin ederek kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz serin içecek türlerinden bazıları:

Baharatlı armut suyu

Gereken malzeme: Yarım su bardağı şeker,Yarım su bardağı su,25 g karanfil, 3 dal taze biberiye

1 su bardağı soda,2 armut, Yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı taze biberiye...Şurubu için şeker, su, karanfil ve biberiye yapraklarını bir sos tenceresine alın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp oda sıcaklığında soğuması için bekletin.Armutların kabuklarını soyup küp doğrayın. Armutlar, limon suyu ve taze biberiyeyi blender yardımıyla püre haline getirin.Şerbeti, armut püresine ekleyip karıştırın. Üzerine sodayı ilave edin ve servis bardaklarına paylaştırıp bekletmeden servis yapın

Limonata

Gereken malzeme: 3 adet limon,1 su bardağı toz şeker,2 litre su. Limonlar yıkanıp ortadan iki ayrılır ve limon sıkacağında sıkılır.

Suyu ve çekirdekleri alınmış limon kabukları rondodan geçirilip derin bir kaba konulur. Kabukların üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edilip elle iyice yoğrulur.2 litre su ve sıkılan limon suyu yoğrulan kabukların üzerine dökülüp karıştırılır.Hazırlanan karışım 2-3 saat buzdolabında dinlendirilir.

Daha sonra dolaptan çıkartılıp süzgeçle süzülür ve hazırlanan ev yapımı limonata sürahiye konulur.

Doğal üzüm suyu

Önce üzümleri güzelce yıkayın. Hatta mümkünse 30 dk kadar sirkeli suda bekletin.

Bir tencereye üzümleri ve suyu ilave edin. Üzümlerin hepsi patlayıp iyice ezilene kadar iyice pişirin.

Ocaktan alıp bir süzgeç yardımı ile üzümleri hafif bastırarak süzüp soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Üzüm suyunuzun daha tatlı olmasını isterseniz bir miktar şeker ile süzdükten sonra tekrar pişirip servis edin

Demirhindi şerbeti

Gereken malzeme: 200 gr. demirhindi,2 litre su,2 adet karanfil,1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker,1 yemek kaşığı bal,2-3 dal adaçayı,1 tutam ıhlamur,1 baş zencefil

Demirhindilerin kabuklarını ayıklayın. Ayıkladığınız demirhindileri tencereye alın.

Üzerine suyu koyun ve 1 gece bekletin.Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın.1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında soğutarak servis yapın.

Elma kompostosu

Gereken malzeme: 1 kilogram elma,1,5 bardak şeker,6 bardak su,3-4 adet karanfil

Elmanın kabuklarını soyun. 4′e bölüp çekirdeklerini temizleyin.Az su olan bir kabın içine atın.

Üzerine 1,5 bardak şeker koyun.6 bardak su ilave edin.Tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin.Karanfil ilave edin ve kaselere koyun.

Ev yapımı cacık

Gereken malzeme: Üç adet orta boy salatalık,300 gram yoğurt,İki diş sarımsak,yoğurt kıvamına göre değişen oranda su,

Tuz, taze veya kuru nane, dereotu, istenirse zeytinyağı

Salatalıklar yıkanmalı ve kabukları soyulmalı, uç kısımları kesilip, rendelenir veya çok ince küp küp doğranır.

Yoğurt derin bir kasede çırpılarak inceltilir. Çırpılan yoğurdun kendisi sulanacaktır. Koyu kıvamlı cacık daha makbuldür. Çok katı bir yoğurt ise az miktar su katılabilir. Rendelenen veya ince doğranan salatalıklar yoğurdun içine konularak karıştırılır. Sarımsaklı cacık tarifi tercih ediliyorsa rendelenmiş veya havanda dövülmüş sarımsaklar ile tuz ilave edilir. Sarımsaklar tuzla birlikte havanda dövülebilir. Soğuk olarak (buz parçaları eklenebilir) kâselere konularak servis edilen cacığın üzerine arzuya göre nane, yeşil soğan, kekik, fesleğen veya dereotu gibi yeşillikler konulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.