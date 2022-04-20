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TIMETURK / YAŞAM / Ramazan bayramı tatili ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

Ramazan bayramı tatili ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

Ramazan bayramı tatili ne zaman? Ramazanın sonlarına yaklaştıkça Ramazan bayramının da hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu kutsal günler, sona eriyor. Peki ama 2022 dini bayram takvimine göre Ramazan bayramı bu yıl ayın kaçında? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-20 15:35:08
Ramazan bayramı tatili ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

Ramazanın sonlarına yaklaştıkça Ramazan bayramının da hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu kutsal günler, sona eriyor. Peki ama 2022 dini bayram takvimine göre Ramazan bayramı bu yıl ayın kaçında? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Ramazan bayramı tatili ne zaman?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan bayramı arefesini idrak edeceğiz. 2 Mayıs Pazartesi günü de bayramın birinci günü kutlanacak. 3 gün sürecek olan bayram, 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak.

Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil?

2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan bayramında okullar tatil olacak. Bir önceki hafta sonu olan cumartesi ve pazar ile tatil öğrenciler için 5 gün yaşanacak.

2 gün okula gidecek olan öğrenciler, daha sonra yine hafta sonu tatili yapacaklar.

Ramazan bayramı 9 gün mü olacak?

Hafta başına denk gelen tatilin, hafta sonu ile birleştirilmesini isteyen vatandaşlar, "Ramazan bayramı tatili 9 gün mü?" sorusunun yanıtını arıyor.

Fakat yetkililerden henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. .

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