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TIMETURK / YAŞAM / Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 dini bayramlar takvimi | Ramazan bayramı başlangıcı

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 dini bayramlar takvimi | Ramazan bayramı başlangıcı

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazanla birlikte akıllara 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusu geliyor. Bayramın coşkusunu iple çekiyoruz. Peki ama bu yıl ramazan bayramı hangi aya denk gelecek? Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı başlangıcı ve detayları...

3 Saat Önce
2022-04-08 08:44:42
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 dini bayramlar takvimi | Ramazan bayramı başlangıcı

Ramazanla birlikte akıllara "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu geliyor. Bayramın coşkusunu iple çekiyoruz. Peki ama bu yıl ramazan bayramı hangi aya denk gelecek? Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı başlangıcı ve detayları...

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?

Ramazan bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başladı, 1 Mayıs Pazar günü de başlayacak. Dolayısıyla 1 Mayıs günü ramazan bayramı arefesi olacak. 2 Mayıs günü de bayramın ilk günü.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Bayram üç gün boyunca devam edecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor.

Ramazan bayramı başlangıcı

Ramazanın son günü 1 Mayıs'a denk geliyor böylelikle ramazan bayramı başlangıcı da 2 Mayıs günü oluyor.

2022 dini bayramlar takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2022 yılı dini günleri aşağıdaki gibi idrak edilecek.

  • 2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
  • 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
  • 17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
  • 2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
  • 1 Mayıs PAZAR: AREFE
  • 2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 8 Temmuz CUMA: AREFE
  • 9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • 30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
  • 8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
  • 7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
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