Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler | Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yapılabilecek ibadetler, Müslümanlarca araştırılıyor. Ramazanda oruç tutuyoruz fakat bunun dışında hangi ibadetler daha feyizli olur? Ramazanda hangi namazlar kılınır, nasıl tesbih çekilir? Ramazan zikirleri nelerdir? İşte ramazan ibadetleri...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yapılabilecek ibadetler, Müslümanlarca araştırılıyor. Ramazanda oruç tutuyoruz fakat bunun dışında hangi ibadetler daha feyizli olur? Ramazanda hangi namazlar kılınır, nasıl tesbih çekilir? Ramazan zikirleri nelerdir? İşte ramazan ibadetleri...

Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler

Ramazanda yapılabilecek ibadetler neler? Üç ayların başından itibaren ibadet eden müslümanların ramazan ayında da bu ibadetleri sürdürmesi uygun olur. Ramazan sadece yeme içmeden kesilme durumu değildir. Namaz kılmak, sadaka vermek, kötü sözden sakınmak ve hatta güler yüzlü davranmak gerekir. Ramazan ayı ibadetleri;

1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,,

3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

6- Sahur yapmak,

7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

9- Ramazan umresi yapmak,

10- Sabır dilemek,

11- Af dilemek. .