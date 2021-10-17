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TIMETURK / YAŞAM / Rafting kazasında doktor hayatını kaybetti

Rafting kazasında doktor hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'nda rafting yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Savaş Erçal (64), botun devrilmesi sonucu boğuldu.

11 Saat Önce
2021-10-17 18:28:19
Rafting kazasında doktor hayatını kaybetti

Olay, saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesi'nde meydana geldi. Yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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