Radyo Başakşehir 5. dönem mülakatları tamamladı

Başakşehir’de mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Radyo Akademi’nin 5. dönem eğitimleri 18 Eylül’de başlıyor.