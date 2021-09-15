Radyo Başakşehir 5. dönem mülakatları tamamladı
Başakşehir’de mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Radyo Akademi’nin 5. dönem eğitimleri 18 Eylül’de başlıyor.
2021-09-15 10:11:38
13 Şubat 2020'de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir bünyesinde kurulan Radyo Akademi, radyoculuk eğitimi almak isteyen yüzlerce gencin ilgi odağı oldu. Her yaş grubundan yüzlerce başvurunun yapıldığı Radyo Akademi'de yoğun istek üzerine beşinci dönem mülakatları tamamlandı. 20 kursiyerin belirlendiği eğitimler, 18 Eylül'de başlıyor.
Usta radyoculardan eğitim fırsatı
Başakşehir Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirildi. Tamer Gül radyo programı yapımcılığı, Mehmet Aydın diksiyon, İbrahim Elden prodüksiyon teknikleri ve DJ'lik, Arif Antlı kurumsal iletişim ve reklam, Ali Biricik radyoda haber teknikleri, Enes Özdemir ise radyo tarihi ve podcaste derslerinde tecrübelerini gençlerle paylaşacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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