QUINT kurucuları Dubai'de QUINT Kemik İliği Nakil Merkezi'ni kurmak için 16 milyon ABD Doları bağışladı!

Dubai Veliaht Prensi ve Dubai Yürütme Konseyi Başkanı Majesteleri Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum tarafından kısa süre önce başlatılan Dubai Metaverse Stratejisi , bir DeFi projesi olan QUINT'i teşvik etti Merkezi Dubai'de , hayırseverliği DeFi dünyasına getirmek için.

DeFi, metaverse, token ve blockchain teknolojilerinin ana akım olarak benimsenmesini destekleyen proje olan QUINT'in kurucuları, Muhammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives'in bir üyesi olan Al Jalila Vakfı'na dönüşüme adanmış 16 milyon ABD Doları eşdeğeri bağışta bulundu. tıbbi yenilik yoluyla yaşar.

BAE'de türünün ilk örneği ve dünyadaki türünün en büyüğü olan bağış, gerekli fonları Al Jalila'ya sağlayacak özel olarak tasarlanmış bir kilitleme ve hak etme mekanizması aracılığıyla Hamadan Bin Rashid Kanser Yardım Hastanesi'ni desteklemek için yapıldı. Hastanenin kemik iliği nakli merkezinin 3 yıllık inşaatının temeli. Bağış tam olarak gerçekleştirildikten sonra, tesisin açılışı ile birlikte "QUINT Kemik İliği Nakil Merkezi" adını alacaktır. QUINT tokeninin Geliştirme ekibi ve Stratejik Ortakları da bu bağışa cömertçe katkıda bulundu.

Al Jalila Vakfı CEO'su Dr. Abdul Kareem Al Olama şunları söyledi: " Hayırsever bir kuruluş olarak hayırsever bağışlara güveniyoruz ve dünyanın her yerinden bağışçılara kolaylık sağlamak için bağış kanallarımızı genişletmek için her zaman yenilikçi yollar arıyoruz. Kripto hayırseverlik, hayır kurumları için önemli ve sürdürülebilir bir bağış toplama kaynağı olarak ortaya çıktı ve bağışçılara insani amaçları desteklemek için daha fazla fırsat verdi. QUINT'e , yetişkinlerin ve acı çeken çocukların yaşamları üzerinde büyük bir etkisi olacak cömert katkılarından dolayı minnettarız. kanserden."

Kemik iliği nakli (kök hücre nakli olarak da bilinir), hasarlı veya hastalıklı kemik iliğini değiştirmek için sağlıklı kök hücreleri aşılayan tıbbi bir prosedürdür. Bu tedavi genellikle lösemi, lenfoma veya benzeri yaşamı tehdit eden diğer durumlar gibi kanserler içindir. Yerine kemik iliği veya kök hücreler hastanın kendisinden (otolog transplantasyon) veya bir donörden (allojenik transplantasyon) gelebilir.

BSC zincirindeki amiral gemisi bir DeFi projesi olan QUINT, yatırımcıların gerçek dünya getirilerinden, ödüllerinden ve yatırım fırsatlarından yararlanmalarını sağlayan süper bahis havuzları fikrini geliştirdi. Quint butiği NFT Market Place, Metaverse'i yenilikçi Token Çerçeveleri aracılığıyla fiziksel dünyaya bağlar. Mayıs 2022'de Quint, espor, içerik yaratıcıları, müzik ve spor odaklı bir transmedya güç merkezi olan ve merkezi Dubai'de olan Galaxy Racer (GXR) ile ortaklık kurdu ve GXR ekosisteminin yerel simgesi haline geldi. Quint ekosistemi ayrıca Dubai Blok Zinciri Stratejisini ve Emirates Blok Zinciri Stratejisini destekliyor ve kripto para ekosistemi içinde ESG, şeffaflık, hesap verebilirlik ve teslim edilebilirlik için yeni standartlar oluşturuyor.

Quint Başkanı Muhammed Al Bulooki şunları söyledi: "Quint'in kurucuları, geliştiricileri ve ortakları, Al Jalila Vakfı'nın tıbbi araştırmalar yoluyla yaşamları dönüştürme hedefini destekliyor ve bu misyona katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyor. Quint, topluma iyi katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. -kendini yüksek yönetişim ve etik standartlarında tutmak ve tutmak. Metaverse'i gerçek dünyaya bağlama ve kripto para birimlerinin ve DeFi'nin ana akım benimsenmesini artırma misyonumuzun bir parçası olarak, kripto hayırseverliğini dünyada ilk benimseyenlerden biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. BAE ve Orta Doğu ."

Quint'in kurucu ekibi ve stratejik ortakları, güçlü geçmişe sahip endüstri gazileridir. Quint'in CEO'su Bay Rahul Chaudhary'nin , 35'ten fazla ülkede 140 yıllık faaliyet, 160 şirket ve 123 markayı kapsayan, milyarlarca dolarlık çok uluslu bir holding olan CG Corp Global'ın başında oturması dikkate değerdir.

Bir yıldan kısa bir süre içinde, Al Jalila Vakfı, BAE'nin gelişimini desteklemek için bir dizi hayırsever, hükümet ve sivil toplum kuruluşu, BAE işletmesi ve şirketlerinden alınan büyük bağışlarla, 750 milyon AED bağış toplama hedefine doğru şimdiden 400 milyon AED topladı. ilk kanser yardım hastanesi.

Quint'in Ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin:

Web sitesi: https://quint.io/

Telegram: https://t.me/projectquint

Twitter: https://twitter.com/projectquint

Al Jalila Vakfı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.aljalilafoundation.ae .