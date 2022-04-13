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Putin'in eski eşi, ilk kez konuştu: Beni her zaman test ediyordu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski eşi Lyudmila Shkrebneva, ilk kez onunla olan ilişkisinin ayrıntılarını açıklayarak, 'Beni her zaman test ediyordu ve ona hemen aşık olmadım' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-13 13:35:36
Putin'in eski eşi, ilk kez konuştu: Beni her zaman test ediyordu

İngiliz Daily Express gazetesinin dün yayınladığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2013'te ayrıldığı eski eşi Lyudmila Shkrebneva, Putin'in 31 yıllık evlilikleri boyunca kendisini test ettiğini iddia etti.

Putin ve Lyudmila'nın evliliğinin boşanma ile sonuçlanması, liderlerinin eşlerini boşamasına alışık olmayan birçok Rus'u şok etmişti.

Lyudmila Shkrebneva bir Rus televizyon muhabirine, evliliği sürdürmenin kendisi için zor olduğunu belirterek, boşanmanın "medeni" olduğunu ve çiftin "her zaman birbirine yakın kalacaklarını" söyledi.

Ancak Putin'in biyografisini yazan Oleg Plotsky ile konuşan Putin'in eski eşi Lyudmila, "Vladimir Putin'in tüm hayatımız boyunca beni test ettiğini, her zaman beni izlediğini söylemek kesinlikle doğru." dedi.

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Lyudmila, eski KGB ajanı eşi Putin'e hemen aşık olmadığını itiraf ederek, "Ona adım adım alıştım ve zamanla ona aşık oldum." dedi.
Putin'le randevusu sırasında tiyatro dışında tanıştığını söyleyen Lyudmila, Putin'den 'kötü giyimli adam' olarak bahsetti.

Lyudmila, 'Birinci Kişi' adlı kitabında, birlikte geçirdikleri ilk yıllara dair anılarını ve Putin'in annesinin onunla pek ilgilenmediğini de anlatıyor. İlk toplantılarında Lyudmila kendini tanıttı ve müstakbel kayınvalidesi şöyle cevap verdi: "Zaten Lyuda adında bir kız arkadaşı vardı ve çok kibardı."

Kitabın başka bir bölümünde ise Lyudmila, Putin'in "garip ve kafa karıştırıcı sözlerini" ayrıntılarıyla anlatıyor ve şöyle hatırlıyor: "Bir gece onun evinde oturuyorduk ve şu anda nasıl bir insan olduğumu bildiğini söyledi. Genel olarak, ben çok basit biri değilmişim!.
Kendisinin sessiz bir tip, bazı konularda biraz şaşırtıcı olduğunu ve insanlara hakaret edebileceğini vs. açıkça belirtti ve hayatının tehlikelerle dolu olduğunu söylüyordu."

Vladimir Putin ve Lyudmila Shkrebneva 1983'te evlendiler. Çiftin bu evlilikten Maria ve Yekaterina adında iki kızı var. .

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