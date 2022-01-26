Puhu kuşu donmak üzereyken kurtarıldı

Iğdır'da soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü bölgede, yol kenarında bitkin halde puhu kuşu buldu.

Soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen kuşu evlerine götüren vatandaşlar, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kuşu tedavi altına aldı. Muayene edilen, beslenen ve bakımı yapılan kuş, doğal ortamına salındı. AA .