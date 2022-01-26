DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Masumlar Apartmanı 55. bölüm tek parça HD izle | Masumlar Apartmanı son bölüm nereden izlenir?
Hollanda: AB, kıtayı zar zor koruyabiliyor
Çiriş otu bağışıklığı güçlendiriyor
ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Estonya’da!
Evlilik hakkında Her Şey 16. Bölüm (yeni bölüm) | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm tek parça izle
ABD'de dış ticaret açığı zirveye çıktı
İspanya’dan Rusya’ya ‘Ukrayna' uyarısı!
Putin: Kripto para rekabetinde avantajlıyız
Pelin Akil sağlık durumu | Pelin Akil zatürre mi oldu koronavirüse mi yakalandı?
Büyükşehir ulaştırmakta 'kar'arlı
Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak
Bebeklerde konak neden olur?
ABD, F-35'in enkazına Çin'den önce ulaşmaya çalışıyor
Emre Karayel baba oldu! Emre Karayel'in eşi kimdir? Emre Karayel hayatı, mezun olduğu okul, memleketi...

TIMETURK / YAŞAM / Puhu kuşu donmak üzereyken kurtarıldı

Puhu kuşu donmak üzereyken kurtarıldı

Iğdır'da soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen puhu kuşu, tedavi altına alındı.

2 Saat Önce
2022-01-26 17:19:59
Puhu kuşu donmak üzereyken kurtarıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü bölgede, yol kenarında bitkin halde puhu kuşu buldu.

Soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen kuşu evlerine götüren vatandaşlar, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kuşu tedavi altına aldı. Muayene edilen, beslenen ve bakımı yapılan kuş, doğal ortamına salındı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş