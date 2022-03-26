PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu? sorusuna cevap arıyor. Peki, Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo Pazar çalışıyor mu?