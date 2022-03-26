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TIMETURK / YAŞAM / PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu? sorusuna cevap arıyor. Peki, Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo Pazar çalışıyor mu?

49 Dakika Önce
2022-03-26 12:35:17
PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

Vatandaşlar pazar günü PTT kargo çalışıyor mu? sorusuna cevap arıyor. Kargo bekleyen yada göndermek isteyen vatandaşlar hafta sonu PTT kargo çalışma saatlerini araştırıyor. PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo Pazar çalışıyor mu? İşte detaylar...

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Pazar günleri PTT kapalıdır.

Pazar günü tüm PTT şubeleri kapalıdır. .

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