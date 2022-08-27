Psikolog Duygu Derin: Sosyal Fobi Düzenli Psikolojik Destekle Kolaylıkla Aşılabilir

Başarılı Psikolog Duygu Derin toplumda en sık karşılaşılan psikolojik sorunlardan biri olan sosyal fobi hakkında önemli bilgiler verdi.

Sosyal fobinin oluşmasındaki etkenleri belirten Uzman Psikolog Duygu Derin; “Sosyal fobinin ortaya çıkmasında tetikleyici unsurlar öz güven eksikliği ve yetersizlik hissidir. Sosyal fobi bazı durumlarda içinden çıkılamaz bir hale gelse de kolaylıkla tedavi edilebilir bir psikolojik sorundur. Düzenli psikolojik destekle kolaylıkla aşılabilir.” İfadelerini kullandı.

Sosyal Fobi Çok Sık Karşılaşılan Bir Psikolojik Problem

Toplumda sosyal fobiyle karşılaşma oranının oldukça yüksek olduğuna değinen Psikolog Duygu Derin; “Sosyal fobi genel olarak bir çeşit anksiyete bozukluğudur. Toplumumuzda maalesef sosyal fobi çok sık karşılaşılan bir psikolojik problem. Bu durumun en temel sebebinin kültürel etkenler ve toplumsal baskı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ergenlik çağındaki kız çocuklarında yaygın olarak sosyal fobi belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Burada ailelerin yaklaşımı çok önemli. Sosyal fobi gündelik yaşamı etkileyecek boyuta ulaşmadığı sürece ciddi zararlara yol açmaz.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Psikolojik Danışma ve Konuşma Terapileri İdeal bir Tedavi Yöntemi

Sosyal fobinin aşılmasında en etkili yöntemin psikolojik danışmanlık almak olduğuna vurgu yapan Psikolog Duygu Derin; “Sosyal fobinin aşılmasında psikolojik danışma ve konuşma terapileri ideal bir tedavi yöntemi. Psikolojik danışma dediğimi uygulama temel olarak psikoterapidir. Terapinin temel amacı kişinin kendisiyle barışmasını sağlayarak olumsuz düşünceleri kişinin zihninden atmaktır. Burada kişiye olumsuz düşüncelerini nasıl tanıyacağı ve ne tarz değişimler yapması gerektiği öğretilir.” Dedi.

İlaç Kullanımı Son Çare

Psikolojik danışmanlığın ve konuşma terapisinin en etkili tedavi yöntemi olmasına karşın son çarenin ilaç tedavisi olduğunu belirten Duygu Derin; “Anksiyete tedavisinde en etkili yöntemler şüphesiz psikolojik danışma ve konuşma terapisidir. Bununla birlikte ilaç kullanımı da son çare olarak düşünülebilir. Bazı durumlarda psikoterapi ve ilaç tedavisi aynı anda yürütülebilir. Ben her şart altında psikoterapi ve konuşma terapisi uygulamalarının tedavi yöntemi olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte sosyal fobinin tedavisi için özel olarak geliştirilmiş birçok ilaç bulunuyor. Tedavi sürecinde bu ilaçlardan bazıları da kullanılabiliyor.” Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.