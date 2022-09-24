Türkiye’nin ünlü yazarları, oyuncuları, müzisyenleri ve iş insanlarının bir masa etrafında buluştuğu etkinlikte açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Türkiye böyle masalara hasret kaldı, işini iyi yapan insanlar bir araya gelmeli” dedi.

Türkiye'nin ünlü yazarları, oyuncuları, müzisyenleri ve iş insanlarından Burçin Terzioğlu, Pınar Sabancı, Alper Kul, Ahsen Eroğlu, Gazapizm, Kaan Sekban, Hatice Aslan, Cansel Elçin, İsmail Saymaz başta olmak üzere pek çok ünlü isim Nurhak Kaya tarafından düzenlenen "Tuhaf Bir Pazar" etkinliğinde buluştu. İlber Ortaylı ve Zülfü Livaneli'nin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

Pazar toplantılarını seviyorum

Konuşmasına, “Türkiye böyle masalara hasret kaldı, işini iyi yapan insanlar bir araya gelmeli” diye başlayan Prof. Dr. Ortaylı, “1940'lı yıllardan itibaren, dönemin genç ve yaşlı yazarlarının toplandığı sofralar kurulurdu. Cumartesi öğlen başlayan sohbetler, pazartesi sabahına kadar kesintisiz devam ederdi. O masalarda önemli kavgalar, alışverişler ve espriler olurdu. Artık bu masalar Türkiye'de hatta dünyada devam ettirilmiyor. Bu pazar toplantılarımızı seviyorum çünkü bu geleneği anımsatıyor” dedi. .