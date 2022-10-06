Prof. Dr. Alper Çelik Anlatıyor Metabolik Cerrahi Ameliyatına Nasıl Karar Verilir?

Her şeyden önce diyabet tedavisinde cerrahi müdahale öncelikli bir tedavi olarak yer almamaktadır.

Hastanın kendi üzerine düşen her şeyi yapmış ve gerekli medikal çözümleri denemiş olması gerekmektedir. Bunun sonucunda hasta eğer olumlu bir sonuç alamadığın da ameliyat bir seçenek olarak görülebilmektedir. Metabolik Cerrahi Uzmanı olan Prof. Dr. Alper Çelik'e göre hastalarda kullanılan medikal tedaviye rağmen hastaların sadece %20'si kan şekerinin kontrolünü sağlayabildiğini söylemektedir.

Ameliyat olması düşünülen hastanın bireyin hastaneye yatışı gerçekleştirilerek ameliyat öncesi dönemde çeşitli testlerle hastanın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hastalar çok detaylı olan check-up programından geçmektedir.

Bu süre içerisinde hastanın organları ve sistemleri detaylı bir şekilde incelemesi yapılmaktadır. Özellikle de böbrek fonksiyonları 24 saat idrar biriktirilmesi ve her hastanın ameliyat öncesi dönemde sinir iletim kusurların EMG ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Hasta da organ oluşmuş olan organ hasarının miktarına bakılırken bu hasarın ne oranda ve ne kadar sürede düzelebileceği ameliyat öncesi hesaplatılmaktadır.

Bir diğer önemli husus ise hastaların psikolojik olarak kendilerini ameliyata hazır hissetmeleri gerekmektedir. Ameliyat öncesi hastalarını bu sürece hazırlayan Prof. Dr. Alper Çelik ekibiyle birlikte bu süreçte gerekli psikolojik desteği vermektedir.