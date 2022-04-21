Premium Invests En Çok Tercih Edilen Forex Firmalarından Biri Oldu

Premium Invests en çok tercih edilen Forex firmalarından biri olduğunu kanıtlıyor.

Premium Invests firması güvenilir mi? sorularına karşılık olarak yatırımcılardan çoğunun ısrarla önerdiği Premium Invests firması, Forex şirketi içerisinde faaliyet gösteriyor. Herhangi bir soruna uzmanları sayesinde derhal çözüm bulan Premium Invests, hızlı hizmeti, kalitesi ve şeffaflığı ile tanınıyor.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) lisansına ve SPK lisansına sahip Premium Invests firmasının avantajlı Forex işlemlerine sahip olduğu söyleniyor. Örneğin, Premium firması giriş yapılarak ulaşılan platformda emtia, CFD ve döviz çiftleri sunuluyor ve 5/24 işlem yapılabiliyor. Piyasada hem yükselen hem düşen fiyat hareketleri olduğu malum ve platformda bu hareketler üzerinden, alım ya da satım işlemleri ile kazanç elde edilebiliyor.

Premium Invests En İyi Araç ve Hizmetlerle Yatırım Tecrübesi Kazandırıyor

Premium Invests ile işlem yapmanın avantajlarından birisi de, sunulan platformun niteliği ve hesap türlerinin çeşitliliği oluyor. Premium Invests firması, Metatrader 5 ve tescilli çözümler gibi birinci sınıf ticaret platformu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özel tercihlere göre uyarlanmış daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayan farklı ticaret koşulları da sunuyor.

MetaTrader 5, hisse senetleri, hisse senedi endekslerinde alım satım para birimleri, CFD ve değerli metaller sağlayan popüler bir Forex analiz ve ticaret platformu olarak kabul ediliyor. Bu platform sayesinde Premium Invests müşterileri MetaTrader 5 işlem platformunu ve mobil uygulamalarını PDA, Android, iPhone ve iPad için indirebiliyor. Farklı sınıflardaki varlıklar, kaliteli yürütme, gelişmiş çevrimiçi ticaret araçları ve ticaret sistemleri ile herkesin taleplerini karşılıyor.

Premium Invests Özellikli Bir Platforma Sahip

Firmanın, hızlı ve güvenilir Premium Invests firması para yatırma ve Premium Invests firması para çekme işlemlerine sahip olduğu kadar özellikli bir platforma da sahip olduğu görülüyor. Tüm platformlarda tek şifre isteniyor. Platform, limit ve teminat bilgileri görüntüleme, emir ve açık pozisyon takibi, grafik üzerinden emir gönderimi gibi özelliklerin yanı sıra, sahip olduğu 40'dan fazla altın, parite, emtia ve CFD'ye yatırım imkanı, Tradingview destekli teknik analiz ve grafikler, tek tıkla emir gönderimi, ticket ya da liste görünümü, liste üzerinden emir gönderme gibi özellikler ile de dikkat çekiyor. .