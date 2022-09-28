Prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kimlere verilir, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre prefabrik ev yapım yardımı, betonarme ev yapım yardımı, ev onarım yardımının fiyatını yükseltildi. Peki prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, şartları neler? Prefabrik-betonarme ev yapım yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kabine toplantısı sonrasında halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa prefabrik ev yapım yardımı ve betonarme ev yapım yardımı fiyatlarını açıkladı. Peki prefabrik ev yapım yardımı ne kadar? Prefabrik ev yapım yardımına kimler başvuru yapabilir?

Prefabrik ev yapım yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prefabrik-betonarme ev yapım yardımı fiyatları ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı.

"Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."

Prefabrik ev yardımı başvuru şartları neler?

Devletin vatandaşa sağlayacağı prefabrik ev – betonarme ev yapım yardımını almak için başvuru şartları olarak; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor. Peki prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nereye yapılır?

Vatandaşlar prefabrik ev yapım yardımı başvurularını nereye yapacaklarını araştırıyorlar. Prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartlarına haiz vatandaşlar başvuruları nasıl yapacaklarını da merak editorlar. Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı - prefabrik ev yapım yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

Prefabrik ev yapım yardımı ne kadar?

Prefabrik-betonarme ev yapım yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, prefabrik ev yardımı ne kadar, betonarme ev yardımı kaç TL merak ediyorlar. İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilir.