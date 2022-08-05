Pratik Yemek Tarifleri Neler? Kolay Tarifler
Bugün ne pişirsem? Akşama ne yapsam? Evde 5 dakikada ne pişirebilirim? Diye düşünenler için evde kolay bir şekilde yapacağınız yemek tarifleri hakkında merak edilen detaylara haberimizde değindik. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-05 22:57:49
Evde Pratik Yemek Tarifleri
Hünkâr Beğendi Tarifi İçin Malzemeler
Et için:
- 600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti)
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 4 diş Sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 adet orta boy domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Beğendi için:
- ½ su bardağı kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 4 adet orta boy patlıcan
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Sac Kavurma Tarifi İçin Malzemeler
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 kg. Kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)
- 2 adet soğan
- 3 adet köy biberi
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler
Helva için:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı irmik
- ½ su bardağı çam fıstığı
- 1,5 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
Servisi için:
2 tatlı kaşığı tarçın
Pankek Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
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