DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9131 ₺

EURO

18,2474 ₺

ALTIN

1.022,97 ₺

BİST

2.750,49 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Pratik Yemek Tarifleri Neler? Kolay Tarifler

Pratik Yemek Tarifleri Neler? Kolay Tarifler

Bugün ne pişirsem? Akşama ne yapsam? Evde 5 dakikada ne pişirebilirim? Diye düşünenler için evde kolay bir şekilde yapacağınız yemek tarifleri hakkında merak edilen detaylara haberimizde değindik. İşte merak edilen tüm detaylar…

2 Saat Önce
2022-08-05 22:57:49
Pratik Yemek Tarifleri Neler? Kolay Tarifler

Evde Pratik Yemek Tarifleri

Hünkâr Beğendi Tarifi İçin Malzemeler

Et için:

  • 600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti)
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 4 diş Sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

  • ½ su bardağı kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Sac Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 kg. Kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)
  • 2 adet soğan
  • 3 adet köy biberi
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik

İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

Helva için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı irmik
  • ½ su bardağı çam fıstığı
  • 1,5 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın

Pankek Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Kolay Yemek Tarifleri

  • Fırında Patates
  • Patatesin En Lezzetli Hali Patates Graten
  • Porsiyonluk Kumpir
  • Çıtır Patates Eşliğinde Ev Yapımı Ranch Sos
  • Kıymalı Patates Tava
  • Lavaşta Sebzeli Sucuklu Kaşarlı Tost
  • Patates Tost Tarifi
  • Tavuklu Çökertme Kebabı Tarifi
  • Köfteli Rulo Sebze Kebabı
  • Güveçte Kaşarlı Mantarlı Tavuk Sote. ...
  • Ispanağın En Lezzetli Hali Ispanak Graten
  • Fırında Makarna Beşamel Soslu
  • Biberli Tavuk Sote
  • Bezelye Yemeği
  • Kolay Mac and Cheese
  • Sebzeli Yeşil Mercimek
  • Patlıcan Yemeği
  • Patatesli Tavuk
  • Fırında Sebze Köfte
  • Zencefilli sebze çorbası
  • Bal kabağı çorbası
  • Brokoli mücveri
  • Bal kabağı tatlısı
  • Yeşil mercimek yemeği.
  • Fırında lor peynirli pazı dolması
  • Limon soslu tavuk.
  • Güveçte kuru fasulye

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş