Popüler Oyuncak Köpek Cinsleri Kopekyavrusu.com Adresinde!

Küçük köpek cinsleri evcil hayvan isteyenler için çok dikkat çeker. Çünkü sadece kucak köpeği değildir ve inanılmaz tatlı görüntüleri vardır.

Küçük köpek cinsleri sevimliliği ile sahibini kendisine bağlarken karakteri ve neşeli tavırlarıyla herkes tarafından ilgi görür. En popüler oyuncak köpek cinsleri yazımızda.

En Popüler Küçük Köpek Pomeranian Boo

Tatlı ve şirin yüzlerinin yanında oyuncu ve yaramaz halleri ile hemen hemen herkesin sevgisini kazanır. Bir ortamda Pomeranian boo varsa dikkatinizi başka bir alana vermekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bu köpek cinsleri içerisinde en ilgiye aç köpek ırkıdır. Çok hareketli ve çok konuşkandır.

Cüssesine aldırış etmeden kendinden çok daha büyük canlılara kafa tutarken cesur tavrı görülmeye değer. Havlamaktan ve ses çıkarmaktan çok hoşlanır. Küçük dili genellikle dışarıdadır bu özelliği ona tatlılık katar. Tüy yumağıdır ancak dilediğiniz gibi tıraş ettirerek köpeğinizin görüntüsünde değişiklikler yapabilirsiniz.

Tatlılık Abidesi Toy Poddle

Kıvırcık tüyleri ile tam bir oyuncak köpeğidir. Büyümeyen köpek cinsleri deyince akla ilk gelen ırktır. Sosyalliği ön planda olan bu küçük köpek kucaktan kucağa gezmeye bayılır. İlgisini sadece sahibine değil tüm ev halkına gösterir. Yalnız kalmaktan hiç hoşlanmaz ve insanları çok sever.

Sahibine karşı çok uysaldır ancak oyuncağını elinden almaya kalkarsanız size karşı agresif tavırlar sergilemekten de geri durmaz. Şımarmaya çok meyillidir ve sahibinin onu kıramayacağını bilerek ona ustalık taslamak en favori hareketidir. Çok hareket eder ve yerinde durmamak için ev içerisinde sürekli koşuşur ve dolaşır.

Onunla zamanın nasıl geçtiğinizi hiç anlayamazsınız. Atletik bir fiziği vardır ve bacakları vücuduna göre daha uzundur. Minyatür boyutu 30 cm ile sınırlıdır. Ağırlığı ise sadece 2 kilodur. Evde bakılabilir ve bahçe köpeği değildir. Küçük çocukları boyutlarına uygun olduğu çok sever ve onlarla oyun oynamak için her an hazırdır.

Dünyanın en zeki ikinci ırkı olarak bilinen Toy Poddle tam bir süs köpeğidir. Eğitime çok açıktır ve zeki oluşu ile verilen eğitimi çok çabuk kavrar. Bu yüzden müstakil ve apartman dairelerinde uyumlu bir şekilde mutluluk saçarak uzun yıllar yaşayabilir.

Soylu Köpek Maltese Terrier

Şanını atalarından alan Maltese Terrier diğer adıyla melez kırması Maltipo küçük köpekler içerisinde çok popülerdir. Çok hareketli ve çok gürültücüdür. Apartman hayatına uyum sağlar ancak havlaması çok sevmesi komşularınızla başınızı biraz belaya sokabilir.

Temel itaat eğitimi vererek havlamasını minimum seviyede tutabilirsiniz. Ağırlığı ortama 2 kilodur.

Sahiplerine çok sadık ve çok bağlanan karakter yapısı ile bilinir. Onun bulunduğuortamda ilgiyi üzerinde tutabilmek sahibine çok çeşitli şirinlikler ve oyunlar düzenler. Evinizde küçücük ve çok sevimli bir köpeğin sürekli peşinizde dolaşması sizi mutlu edecekse Maltese Terrier aradığınız köpektir. En popüler küçük köpek türleri boyutları ve sevimli tavırlarıyla kısa sürede kalbinizi kazanarak hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Sizde yeni sadık dostunuzu bulmak için kopekyavrusu.com ilanlarına göz atabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.