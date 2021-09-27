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TIMETURK / YAŞAM / Pop piyasasına fırtına gibi giren Rıdvan Yıldırım’dan hayranlarına iki yeni single müjdesi geldi

Pop piyasasına fırtına gibi giren Rıdvan Yıldırım’dan hayranlarına iki yeni single müjdesi geldi

BBG yarışmasıyla ünlenen Tarık’ın “Aşk Yarası” şarkısıyla girdiği pop dünyasında büyük beğeni toplayan ve kendisine ait “Yıllara Direndik” şarkısıyla yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yıldırım, iddialı geliyor.

2 Saat Önce
2021-09-27 13:16:39
Pop piyasasına fırtına gibi giren Rıdvan Yıldırım’dan hayranlarına iki yeni single müjdesi geldi

Atilla Taş ve Tan Taşçı imzalı iki besteyi sevenlerine kavuşturmak için yoğun mesai harcayan Rıdvan Yıldırım'ın haberleri, sevenlerini daha şarkılar çıkmadan heyecanlandırdı.

Hayranları yeni şarkıları heyecanla beklerken, yoğun konser takvimine de devam eden Rıdvan Yıldırım'ı hayranları hiçbir yerde yalnız bırakmıyor.

‘ÇOK KISA ZAMANDA BAŞARACAĞIM'

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıdvan Yıldırım, “Birçok plan yapıldı, beklediğime değecek şarkılar bulundu. Yeni klipler, yeni aranjmanlar, yeni konserler ve yeni bir stil tasarlandı. Kendime yakışanı, tarzımı yansıtanı yapacağım. Hedeflediğim her şeyi çok kısa zaman da başaracağım” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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