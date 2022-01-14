Pomeranian Boo, Spitz tipi küçük ırk köpek cinsidir. Adlarını ortaya çıktıkları Pomeranya bölgesinden almışlardır.

Kökenleri Almanya ve Polonya olarak bilinir. Alman Spitz soyundan üretilmiştir ve “cüce Spitz” olarak da tanınır. Sağlıklı ve sosyal bir köpek ırkıdır. Günümüzde dünyanın en popüler köpeklerinden olduğu için fiyatları yüksektir.

Pomeranian Boo Fiziksel Özellikleri

Pomeranian Boo, küçük köpek ırkları arasında yer alan bir cinstir. Kraliçe Victoria tarafından sahiplenilmesi ardından popülerlik kazanmışlardır. Günümüzde dünyanın en popüler köpeklerinden olan Pomeranian Boo, minik bedeni, kabarık kürkü ve sivri burnu ile dikkat çeker. Pomeranian Boo 2022 fiyatları, köpeğin anatomisi, kürk rengi gibi etkenlere göre değişmektedir.

Sivri kulaklı ve sivri burunludur. Yüzleri tilkiyi anımsatır.

Badem şeklinde gözleri vardır ve koyu renklidir.

Boyutları ortalama 20 cm kadardır.

Kiloları 2-3 kg kadar olabilir.

Kürkleri çift katmanlıdır, beyaz, siyah ve turuncu renkte olabilir.

Kabarık bir kürke sahip olduğu için iri görünseler de bedenleri oldukça küçüktür.

Ömürleri ortalama 15-16 yıl kadardır.

Fiziksel özelliklerinden dolayı sokak yaşamına uyum sağlayamaz, çok çabuk hasta olurlar.

Pomeranian Boo Karakter Özellikleri

Pomeranian Boo, ortaya çıktığı dönemlerde bekçi köpeği olarak insanlara yardımcı olmuştur. Koruma içgüdüsü yüksek olan bu köpekler, iyi bir bekçi ve koruma köpeği olabilir. Havlama ve ısırma eğilimi olan bir köpektir. Havlamasını ne zaman durdurması gerektiğini bilemez. Bu nedenle apartman hayatına uyum sağlamakta zorlanabilir.

Sosyal, enerjik, hareketli, zeki bir yapısı vardır. Zeki ve eğitime açık olması kısa sürede eğitmenize yardımcı olsa da inatçı yapılarından dolayı zorlanma ihtimaliniz de vardır. İnatlaşmaya başladığında üstüne gitmemeli, ona karşı her zaman nazik olmalısınız.

Sahibine çok bağlıdır ve yüksek bir içgüdü ile korur. Bu nedenle yabancı insanlar ona tehlikeli gibi gelecektir. Yabancı insanlara karşı mesafelidir. Diğer evcillerle ve çocuklarla iyi anlaşırlar. Tehlike sezmediği sürece girdiği ortamlara kolaylıkla uyum sağlarlar.

Enerjileri çok yüksektir ve hareket halinde olmayı çok severler. Eve geldiğinde sürekli oyun oynamak isteyen, evin her yerinde gezen bir arkadaşınız olacağınızı unutmayın. Egzersiz ihtiyacının bir kısmını evde karşılasa da günde 1-2 saat kadar dışarı çıkarmalısınız.

Pomeranian Boo Bakımı

Pomeranian Boo, bakımı diğer köpeklere göre daha zor olan bir köpektir. Genetik yapılarından dolayı kalça çıkığı, enfeksiyon ve deri hastalıklarına yatkınlıkları vardır. Bu nedenle evine geldiğinde öncelikle sağlık kontrolleri yapılmalı ve düzenli kontrollerine götürülmelidir.

Pomeranian Boo, çift katmanlı kabarık bir kürke sahiptir. Parlak ve canlı bir dokuya sahip olan kürkünün dokusunun bozulmaması için her gün fırçalamanız gerekir. Derisi nefes alacak şekilde fırçalayarak tüylerinin dökülmesini ve dolaşmasını engelleyebilirsiniz. Köpeğinizi 4-5 hafta bir kez yıkayabilirsiniz.

Çok hareketli ve enerjisi çok yüksek olduğu için eğitim verirken zorlanabilirsiniz. İtaat eğitimi alırken üstüne gitmemeli, yormamalı ve sert davranmamalısınız. Hassas ve alıngan bir yapısı vardır. Yalnız kaldığında, ilgi görmediğinde ve sert davranıldığında depresyona girebilirler.

Beslenme düzenini oluştururken köpeğinizin yaşı, sağlık durumu gibi etkenleri dikkate almalı, kaliteli mamalar tercih etmelisiniz. Pomeranian, mama seçme konusunda titiz davranabilir. İnatçı yapısından dolayı yemek istemediği mamaları yedirmeniz oldukça zordur.

Pomeranian Boo Fiyatları Ne Kadar?

Pomeranian Boo, popüler bir köpek ırkı olmasından dolayı genellikle ücretli sahiplendirilir. Pomeranian Boo 2022 fiyatları, ortalama 5.000 TL ile 10.000 TL arasındadır. Fiyatları arasında farklılık olmasının sebebi, köpeğin şeceresi, safkan olması, yaşı, sağlık durumu gibi etkenlere göre değişiklik göstermesidir.

KAYNAK=https://kopekyavrusu.com/17744/pomeranian-boo

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