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Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

TIMETURK / YAŞAM / Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken 5 araca çarptı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından otomobilde bulunan iki kişi yakalandı.

2 Saat Önce
2022-01-06 06:58:25
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Olay, saat 01.30 sıralarında Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DRK 271 plakalı otomobilin sürücüsü, Barbaros Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçarken, cadde üzerinde park halindeki araçlara çarpan sürücü kaçmaya devam etti. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü sokak içerisinde bulunan park halindeki araçlara çarptı.

3 kilometre süren kovalamacanın ardından Seher Sokak üzerinde park halindeki kamyonete çarpan otomobil içerisinde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu otomobilde bulunan şüphelilerin Ertuğrul Ş. ve Eşref Ş. Olduğu öğrenildi.

Yapılan GBT sonucu iki şüphelinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Sürücü Ertuğrul Ş.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve henüz geri alamadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin alkol testini talebini reddeden sürücü Ertuğruş Ş., yolcu Eşref Ş. İle birlikte sağlık muayenesi için Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüpheliler, yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Sürücü Ertuğrul Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve mala zarar verme suçlarından idari para cezası kesildi. Kazalı otomobil çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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