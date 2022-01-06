Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

3 kilometre süren kovalamacanın ardından Seher Sokak üzerinde park halindeki kamyonete çarpan otomobil içerisinde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu otomobilde bulunan şüphelilerin Ertuğrul Ş. ve Eşref Ş. Olduğu öğrenildi.

Yapılan GBT sonucu iki şüphelinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Sürücü Ertuğrul Ş.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve henüz geri alamadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin alkol testini talebini reddeden sürücü Ertuğruş Ş., yolcu Eşref Ş. İle birlikte sağlık muayenesi için Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüpheliler, yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Sürücü Ertuğrul Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve mala zarar verme suçlarından idari para cezası kesildi. Kazalı otomobil çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA