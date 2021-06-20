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Polisin 'dur' ihtarına uymadı; kaza yaptı

Bartın'da kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü kaza yapınca yakalandı.

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20.06.2021 00:30:09
Polisin 'dur' ihtarına uymadı; kaza yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın - Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi mevkisinde kontrol yapan polis ekipleri 67 NE 291 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan G.U. (30) isimli kadın sürücü kaçmaya çalıştı.

Kovalamacada Bartın Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak önce orta refüje çıkan G.U. yönetimindeki araç ardından karşı kaldırıma çıkarak durabildi.

Olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri ve sağlık görevlilerince aracından çıkartılarak ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan G.U'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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