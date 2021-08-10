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TIMETURK / YAŞAM / Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

Denetim için taksilere binen polis ekipleri turist gibi davrandı. Bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi.

8 Saat Önce
2021-08-10 16:11:35
Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

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İstanbul'daki öğlen saatlerinde Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı.

Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı.

Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı. Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu.

Art arda kural ihlali yapan taksicinin aracı trafikten men edildi

Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.

Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

"Arapça bilmdiğim için 50 lira dedim"

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 euro,100 euro istiyorlar" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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