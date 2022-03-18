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TIMETURK / YAŞAM / Polis banka promosyonu 2022 | Polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek?

Polis banka promosyonu 2022 | Polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek?

Polis banka promosyonu 2022 | 'Türk Polis Teşkilatı' resmi twitter hesabından EGM bir duyuru yayımladı. Polisler için 6 ayda bir verileceğinin açıklandığı duyuru 'Teşkilatımız Personeline Hayırlı Olsun' notuyla paylaşıldı. Peki ama Polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-18 17:51:06
Polis banka promosyonu 2022 | Polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek?

"Türk Polis Teşkilatı" resmi twitter hesabından EGM bir duyuru yayımladı. Polisler için 6 ayda bir verileceğinin açıklandığı duyuru "Teşkilatımız Personeline Hayırlı Olsun" notuyla paylaşıldı. Peki ama Polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek? İşte detaylar...

Polis banka promosyonu 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi twitter hesabı olan "Türk Polis Teşkilatı"ndan, her 6 ayda bir olacak şekilde 5 yıl boyunca tüm personeline 300 TL promosyon verileceğini açıkladı. Vakıfbank ile yapılan anlaşmanın, maaş zam oranına göre de artacağı belirtildi.

Polis promosyonu ne zaman verilecek?

EGM'nin açıklamalarının ardından polis promosyonlarının ne zaman verileceği merak konusu oldu. Fakat henüz bu konu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları haberin içerisinden güncel bilgiler ile öğrenebilirisniz.

Polis banka promosyonu kaç yıl verilecek?

Her 6 ayda bir verilecek olan polis promosyonları Vakıfbank aracılığıyla verilecek. Maaş zam oranlarına göre artış gösterecek olan promosyonların 5 yıl verileceği belirtildi.

türk polis teşkilatı promosyon_1 .

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