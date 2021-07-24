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TIMETURK / YAŞAM / Plajdaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Plajdaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Marmaris'te bir plajda, kadın ile erkek arasındaki sözlü tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

2 Saat Önce
2021-07-24 23:21:39
Plajdaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

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Atatürk Caddesi'ndeki halk plajıda meydana gelen olayda, kadın ile erkeğin arasındaki tartışma "İçeceksen adam gibi iç" sözleri üzerine başladı.

Birbirine hakaretler yağdıran arkadaşları ayırmak için araya arkadaşları girdi. Ancak bir süre sonra taraflar yine sözlü olarak atıştı. Sözlü atışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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