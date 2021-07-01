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'Piton Döner' pandemi yasaklarını lezzetiyle yuttu

Adanalı döner ve kebap ustası Mehmet İkram Taş patentini aldığı Piton Döner’in yasaklara rağmen en çok satılan ürünleri olduğunu söyledi.

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01.07.2021 12:45:49
'Piton Döner' pandemi yasaklarını lezzetiyle yuttu

Mehmet İkram Taş, “Piton Döner pandemi yasaklarında dahi en çok satılan ürünümüz oldu. Yasakları lezzetiyle yutan bu eşşiz lezzetimiz sayesinde bizim ünümüz ülke çapına yayıldı. Bu özel lezzeti tatmak isteyenlere porsiyon olarak verdik. Bu sayede herkes paket servisle bu lezzete ulaşabildi. Bir kere yiyen bir daha istedi. Bu sayede parçalanmış olsa da Piton Döner lezzeti ile yedi yuttu.” dedi.

‘Yeni bir lezzet daha gelebilir'

Lokantasında Adana'ya özgü yemek çeşitlerine ağırlık veren Mehmet İkram Taş, “ Bizim pek çok lezzetimiz yöre halkı tarafından bilinir ve sevilir. Ama yenilik yapmak da benim hizmet anlayışımda var. Klasik lezzetlerimizden vazgeçmeden yeni lezzetlere de açık olmak ve denemek isteyen müşterilerimiz için Piton Döner, çok güzel bir alternatif oldu. Yanında gelen özel ekmeği ve salatası ile de zenginleşen lezzetini bir ke yiyen bir daha yemek istiyor. Bizim lokantamız gelenekle yeniliğin harman olduğu bir arenadır. Müşterilerimiz de bunu bilerek gelir. Benden yenilikçi bir yaklaşımla yorumlanmış yeni bir lezzet beklentisinde olurlar. O nedenle biz de her zaman bunun denemelerini yapmaktayız. Gelecek günlerde yeni bir lezzet daha gelebilir.” diyerek aynı zamanda yenilikçi bir anlayışa sahip olduğunu da ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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