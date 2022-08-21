Pitbull beslemek yasak mı? Pitbull beslemenin cezası ne? Pitbull cezası kaç TL?

Ölüm tehlikesi saçan Pitbull cinsi köpekleri beslemek Türkiye’de yasak mı? Pitbull beslemenin cezası ne? Pitbull besleyenlere ne ceza veriliyor? İşte detaylar…

Son zamanlarda çıkan köpek saldırı haberlerindeki çoğu köpeğin pitbull olduğunu görüyoruz. Ölümcül tehlike barındıran bir hayvan olan Pitbull beslemek Türkiye'de yasaklandı mı? Pitbull beslemek yasak mı? Pitbull beslemenin cezası ne kadar?

Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Pitbull beslemenin cezası ne?

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 7.802 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

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