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TIMETURK / YAŞAM / Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı? Yargı dizisi Ceylin sevgilisinden mi ayrıldı?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı? Yargı dizisi Ceylin sevgilisinden mi ayrıldı?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı? Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in sevgilisinden ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in, sevgilisiyle arasında dizi için bir tartışma çıktığı belirtildi. Peki ama ikili ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-10 13:16:38
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı? Yargı dizisi Ceylin sevgilisinden mi ayrıldı?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı? Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in sevgilisinden ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in, sevgilisiyle arasında dizi için bir tartışma çıktığı belirtildi. Peki ama ikili ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden ayrıldı?

Yargı dizisi Ceylin sevgilisinden mi ayrıldı? Yargı dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı konuşuluyor.

Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılan Deniz'in dizideki yakınlaşma sahnelerinin, ilişkisinde probleme dönüştüğü iddia ediliyor.

İkilinin bu konu hakkında bir açıklama yapmaması ve birbirlerini instagramdan takipten çıkmaları dikkat çekti.

Yargı dizisinin son bölüm özeti ve izlemek için TIKLAYINIZ... .

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