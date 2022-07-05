Petzzshop, Türkiye'nin her yerine güvenli teslimat ve 17 farklı kargo şirketi ile olan anlaşması ile göz kamaştırmaya devam ediyor!
Günde 1000 üzerinde kargo sevkiyatı yapılan Petzzshop mağazalarında 100'ün üzerinde çalışanı ile tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktadır.
2022-07-05 16:56:55
Petshop tarihindeki ilk kurumsal firma olma ünvanına da sahip olan Petzzshop koşulsuz şartsız iade, kapıda ödeme gibi seçenekleriyle %100 müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.
5 yıldır sektörel e-ticaret deneyimi ile piyasada söz sahibi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Petzzshop ayrıca RoyalCanin, Pro plan ve Nd firmalarının resmi iş ortağı olarak hizmet vermektedir. .
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