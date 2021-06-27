Penguenler ayakkabı giyer mi?

'Kutuplarda yaşayan penguenlerin ayakları üşür mü?' diye birisi size soru sorduğunda ne düşünürsünüz? Peki birilerinin onlara ayakkabı giydirdiğini duyduğunuzda şaşırır mısınız?

Kutup bölgeleri dendiğinde aklımıza ilk gelenlerden birisi de o bölgelerde yaşayan penguenlerin varlığı. Bu hayvanlar bilimsel çalışmalarda bu zamana dek ana konulardan olurken bu kez de yeni uygulama ile de tekrar gündemdeler...

Le Matin'in internet sitesinde Michel Pralong penguenlere dair yeni bir gelişmeyi sayfasına taşıdı. Kimberley Washington/Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde "Enrigue" isimli penguene bot giydirildiği haberini dile getiren Pralong, " Enrique olağanüstü bir uzun ömre sahip, ancak bu ona artrit (Eklem iltihabı) kazandırdı. Saint-Louis hayvanat bahçesi (ABD) bu nedenle ona küçük ayakkabılar yaptırdı. O şimdi durumdan memnun." başlığı ile verdiği haberde şunlara vurgu yapıldı:

Türünün en yaşlılarından

"Enrique ayakkabılarını çok iyi destekliyor ve eskisinden daha iyi yüzüyor ve yürüyor. Vahşi doğada, rockhopper penguenleri ortalama on yıl ve zor şartlar altında 30 yıla kadar yaşar. 2016 yılında Missouri'deki St. Louis Hayvanat Bahçesi'ne gelen bir kuş olan Enrique'nin o yaşı bile geçtiği söyleniyor. Bu nedenle türlerin en eskilerinden biri. Onun için geçen yıla kadar her şey yolundaydı, sonra daha yavaş hareket etmeye başladı"

Köpek ve kedilere de uygulanmıştı

Veterinerler daha sonra onu muayene etti ve patilerinin altında, artritinin olduğunda meydana gelen büyük nasırlar buldu. Daha sonra ona çeşitli kremler ve spreyler uyguladılar, ancak küçük penguen suya girdiğinde uzaklaştılar.

Ataç veya pamuklu çubuklarla kuşların ayakları için atel yapmak gibi hayvanlara uyarlanmış yeni çözümlerle uğraşmaya alışkın olan hayvanat bahçesi personeli, bu sefer köpek çizmeleri ve kediler konusunda uzmanlaşmış bir New Jersey şirketini aramak zorunda kaldı.

Penguenin ayak numarası ölçüldü

Enrique için küçük dolgulu lastik çizmeler tasarlanması için yeni fikirler ortaya atıldı. Penguenin ayakkabı numarası ölçüldü ve hayvanat bahçesine prototip bir ayakkabı gönderildi. Bazı ayarlamalar yapılması gerekiyordu ve bir ay içinde Enrique'nin botları hazırdı.

Hayvanat bahçesi veterineri Dr Jimmy Johnson ise süreci şöyle anlatıyor: "O oldukça uysal bir kuş. Ayakkabıları giydirildi ve ne olacağını görmek için onu yere koyduk. Önce büyük adımlar attı, sonra gitti. Sanırım aldırmadı. Daha da iyisi, Enrique bu botları kullandığı için artık ilaca ihtiyacı yok ve eskisinden daha fazla yüzüyor ve kayaların üzerinde daha yükseğe zıplıyor.

Ayakkabılar cırt cırtlı tokalarla tutturuldu ve siyah alt tarafı kırmızı. Arkadaşlarınızı korkutmamak için onları çok "gösterişli" hale getirmemelisiniz. Hayvanat bahçesinin personeli, her akşam çizmelerini sabahları geri koymadan önce çıkaran Enrique ile gerçekten ilgileniyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.