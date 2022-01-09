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TIMETURK / YAŞAM / Pendik’te 6 katlı binada yangın

Pendik’te 6 katlı binada yangın

Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

4 Saat Önce
2022-01-09 07:09:47
Pendik’te 6 katlı binada yangın

Esenler Mahallesi Hatem Sokak'taki bir sitede bulunan binanın beşinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sokakta izledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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