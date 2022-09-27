Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ne zaman açılıyor? Havalimanı Metrosu açılış tarihi | Sabiha Gökçen Metro durakları

Sabiha Gökçen Havalimanı’na metroyla ulaşım sağlanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı ne zaman açılacak? Sabiha Gökçen metrosu hangi gün açılır? Havalimanı Metrosu nerelerden geçiyor? Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları nereler? İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Bakan Adil Karaismailoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile ilgili müjdeyi verdi. Peki Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ne zaman açılır? Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu güzergahı neler? Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu nerelerden geçiyor? Havalimanı Metrosu açılış tarihi ne zaman?

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kadıköy'den Havalimanına kesintisiz metro bağlantısı Pazar günü milletimizin hizmetinde!" ifadelerine yer verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro güzergahı nasıl?

12 Eylül'de hattın test sürüşüne katılan Bakan Karaimsailoğlu yaptığı açıklamada, ""Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız" demişti.

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı arası ne kadar?

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları neler?

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.