Pelosi’nin gözyaşları ve lobi gücünün önemi

İmren Nilay Tüfekci kaleme aldı.

Türkiye dost ve kardeş ülke sloganlarıyla ilişkilerini sürdürürken ABD'nin 3 numarası (Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi) neden sözde Ermeni Soykırım anıtı önünde hüngür hüngür ağlar? Gelin birlikte irdeleyelim ;

Sosyal medyanın gündemine oturan bu video için önce Pelosi'nin Soykırım PR'ı için rol yaptığı düşünüldü. Ve iki yüzlü ve çirkin bir işbirliğinden söz edildi. Bu ihtimal. Peki ya diğer ihtimali düşündük mü?

ABD'yi bir ziyaretle Çin ile savaşın eşiğine getirecek, Başkana meydan okuyabilecek kadar güçlü bir figür Ermenistan'a gidip sözde ‘Soykırım' anıtı önünde gerçekten ağladıysa? Bu ne demek olabilir? Açalım;

Bu tablo bize bir şeyi anlatıyor; Pelosi'nin ve tahmin edersiniz ki daha sayısız ABD'li siyasetçi Soykırım yalanı ile ilgili aynı hisleri paylaşıyor. Onları bu yalan ve sahipleriyle et-tırnak haline getiren bir gerçek var: LOBİCİLİK

29 Haziran 2021'de kaleme aldığım 'Şu lobicilik dedikleri' başlıklı yazımda aşağıdaki ifadelere yer vermiştim;

“Siz hareket kabiliyetiniz, sorumluluklarınız ve temsil ettiğiniz resmiyet üzerinden çalışmalarınızı planlarken lobi faaliyetleri, dernek ve vakıflar üzerinden kurulan ilişkiler çok daha hızlı, özgür ve çok katmanlı bir alan tanıyor ve böylece maça mağlup başlıyorsunuz.

Ermeniler bunu yaptı. İrili ufaklı birçok dernek, vakıf vb. oluşumlarla başta da ifade ettiğimiz gibi senatörler başta olmak üzere köşe başlarını ve Amerikan siyasetinde ağır topları adeta kuşattı ve etki alanı içerisine aldı.”

Uluslararası siyaset akışına bırakmaya, zamana yaymaya ve en önemlisi karşı tarafın hamlelerini kolay yoldan yorumlamaya gelmez. Ciddiyet, mütekabiliyet ve derinlikli analiz ile başarı mümkün olur. Sıfırdan başlamak değil, tembellik bizi korkutmalı.