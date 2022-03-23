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Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

TIMETURK / YAŞAM / Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 4 yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Batu, haklarında çıkan 'şiddet' iddiasını ise yalanladı.

1 Saat Önce
2022-03-23 15:25:51
Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

Oyuncu Pelin Batu'nun, kamuoyuna yansıyan haberlerde 4 yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil'in kendisine “yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği” gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

“ŞİDDET ÇARPITILMIŞ VE ABARTILIDIR”

Twitter hesabından açıklama yapan Batu, iddiaları yalanlayarak “Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb. içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum” dedi.

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PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Pelin Batu, anne tarafından Arnavut kökenli bir isimdir. Ünlü ismin babası ise eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'dur. Pelin Batu, babasının büyükelçilik görevinden ötürü çocukluğu aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülkede geçmiştir. Pelin Batu, liseyi New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Marymont Okulu'nda tamamladı ve ardından da Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

Pelin Batu'dan Şiddet Açıklaması!

1999 senesinde vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda bulundu; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerinde bulunan en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in gerçekleştirdiği ve başrollerini de Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir oldu.

Pelin Batu'dan Şiddet Açıklaması!

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve TV dizilerinde de bulunan Batu, Ghost Sonata isimli oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü elde etti. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası isimli bir tarih programında yer aldı. Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını da hazırlayıp ekranlara taşımakta.

Pelin Batu'dan Şiddet Açıklaması!

Ünlü oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'da evlenmiştir. Macit Bitargil, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunu olan Bitargil, mezuniyeti sonrası doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarına devem eden Bitarigil, 2017'de oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir. Macit Bitargil, aslen Hatay Antakyalıdır.

Pelin Batu'dan Şiddet Açıklaması!

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