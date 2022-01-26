Pelin Akil sağlık durumu | Pelin Akil zatürre mi oldu koronavirüse mi yakalandı?

Pelin Akil sağlık durumu merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Pelin Akil geçtiğimiz günlerde instagram hesabından mayoyla kara yattığı videoyu paylaşıp zatürre veya faranjit olmamanın temennisini dile getirmişti. Bugün Pelin Akil'in sağlık durumu konuşuluyor. Peki Pelin Akil'e ne oldu? Pelin Akil koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Pelin Akil sağlık durumu merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Pelin Akil geçtiğimiz günlerde instagram hesabından mayoyla kara yattığı videoyu paylaşıp zatürre veya faranjit olmamanın temennisini dile getirmişti. Bugün Pelin Akil'in sağlık durumu konuşuluyor. Peki Pelin Akil'e ne oldu? Pelin Akil koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Pelin Akil zatürre mi oldu koronavirüse mi yakalandı?

Pelin Akil sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde mayosuyla kara atladığı videoyu paylaşan Pelin Akil koronavirüse yakalandı. Takipçileriyle durumunu, "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Pelin Akil sağlık durumu

İnstagram üzerinden Pelin Akil sağlık durumunu; "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz." notuyla paylaştı.

.