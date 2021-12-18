DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem sürüyor
Maduro'dan itiraf: CIA çalışanını kabul ettim
TOGG'un yeni logosu belli oldu
Yerli otomobil logosu | TOGG logosu nasıl? Yerli otomobil logo belli oldu mu?
247 bin TL'lik araca bir günde 114 bin TL zam
Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var?
İran gazetesi, Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vurulacak hedeflerin haritasını yayınladı
“Kissinger, en çok Suudi Arabistan karşısında zorlandı”
Aselsan, ''aselsan QATAR'' markasını tescil ettirdi
Paraguay’da kripto para yasa tasarısı Senato’dan geçti
Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?
Bakan Varank duyurdu: 'Otomotiv endüstrimiz için dev bir adım'
Konyaspor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bugün hangi takımın maçı var? 19 Aralık Pazar kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
Bakan Özer duyurdu: Müfredata çevre ve iklim değişikliği dersi de ekleniyor

TIMETURK / YAŞAM / Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?

Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?

Patates hem aroması hem de doyurucu olması sebebiyle birçok insan tarafından farklı yemeklerde kullanılır. Patates birçok yiyeceğe uyum sağladığı için yemek kültüründe etkisi büyüktür. Peki, patatesle hangi yemekler yapılır? Patatesin yemek çeşitleri nelerdir?

2 Saat Önce
2021-12-18 13:32:53
Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?

Patates, yemek kültürümüzün önemli bir parçasını oluştursa da Anadolu topraklarına 1850 yıllarında girmiştir. Osmanlı Devletinin İstanbul'una 1850 yıllarında getirilen patates ilk başlarda egzotik bir sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Patatesle yapılan yemek çeşitlerini merak eden kişiler, arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Evde yapılabilecek patates yemek çeşitleri nelerdir?

Patates yuvasında yumurta

Kahvaltılık çubuk patates

Misket köfteli patates paçası

Patates pişisi

Patates röşti

Çatlak patates

Patates mantısı

Patatesten pizza

Patatesli tepsi poğaçası

Sarımsaklı patates sos

Akordiyon patates

Puf patates kızartması

Patates tostu

Tarhanalı patates köftesi

Patatesli bomba köfte

Patates pankek (latke)

Spiral patates

Patates keki

Misket köfteli çanak patates

Patates rulo

Mikrodalga kumpir

Fırında patates mücveri

Yelpaze patates

Haşlamadan patates kavurma

Patates ne zaman keşfedildi?

Botanistler patatesin anavatanının Güney Amerika olduğunu söylerler. Patates ekimine dair günümüzdeki tek kanıt yaklaşık 7.000 - 10.000 yıl önce Peru'da gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim hikayesi And dağlarına uzanmaktadır. Patatesi Avrupa'ya ilk kez İspanyalı bir fatih olan Pedro Cieza de León getirmiştir. İsmini Quechua dilinden alan patates, aynı yıllarda İspanya'da ekilmeye başlandı. İsviçreli botanist Gaspard Bauhin, patatesi 1590'da botanik literatürüne geçiren kişidir. Osmanlı topraklarına ise 1850'li yıllarda İstanbul'da satılmaya başlanan patates, 1890'ların sonunda iyice tanınır olmuştur. Bu tarihe kadar patates üretimi yapılmayıp ithal edilse de ithalatın büyük bir yük oluşturmaya başlaması ile, ilk defa 1895 yılında Sakarya Nehri vadisinde üretimi başlamıştır. Patatesin üretimi 1910 yılında Anadolu topraklarına yayılmıştır. Yani patatesin anadoluya gerçek anlamda gelişi 20. yy'da gerçekleşmiştir.

Patatesin türleri nelerdir?

Adora, Agata, Agria, Anna, Carlita, Carmona, Cosmos, Cycloon, Fabula, Felsina, Fianna, Granola, Hermes, Impala, Jaerla, Konsul, Lady, Olympia, Lady, Rosetta, Latona, Marabel, Maranca, Marfona, Mondil, Morene, Panda, Provento, Ranger, Russet, Remarka, Resy, Russet, Burbank, Sante, Satına, Shepody, Slaney, Solide, Tomensa, Van Gogh, Velox, Victoria…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş