Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?

Patates hem aroması hem de doyurucu olması sebebiyle birçok insan tarafından farklı yemeklerde kullanılır. Patates birçok yiyeceğe uyum sağladığı için yemek kültüründe etkisi büyüktür. Peki, patatesle hangi yemekler yapılır? Patatesin yemek çeşitleri nelerdir?

Patates, yemek kültürümüzün önemli bir parçasını oluştursa da Anadolu topraklarına 1850 yıllarında girmiştir. Osmanlı Devletinin İstanbul'una 1850 yıllarında getirilen patates ilk başlarda egzotik bir sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Patatesle yapılan yemek çeşitlerini merak eden kişiler, arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Evde yapılabilecek patates yemek çeşitleri nelerdir?

Patates yuvasında yumurta

Kahvaltılık çubuk patates

Misket köfteli patates paçası

Patates pişisi

Patates röşti

Çatlak patates

Patates mantısı

Patatesten pizza

Patatesli tepsi poğaçası

Sarımsaklı patates sos

Akordiyon patates

Puf patates kızartması

Patates tostu

Tarhanalı patates köftesi

Patatesli bomba köfte

Patates pankek (latke)

Spiral patates

Patates keki

Misket köfteli çanak patates

Patates rulo

Mikrodalga kumpir

Fırında patates mücveri

Yelpaze patates

Haşlamadan patates kavurma

Patates ne zaman keşfedildi?

Botanistler patatesin anavatanının Güney Amerika olduğunu söylerler. Patates ekimine dair günümüzdeki tek kanıt yaklaşık 7.000 - 10.000 yıl önce Peru'da gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim hikayesi And dağlarına uzanmaktadır. Patatesi Avrupa'ya ilk kez İspanyalı bir fatih olan Pedro Cieza de León getirmiştir. İsmini Quechua dilinden alan patates, aynı yıllarda İspanya'da ekilmeye başlandı. İsviçreli botanist Gaspard Bauhin, patatesi 1590'da botanik literatürüne geçiren kişidir. Osmanlı topraklarına ise 1850'li yıllarda İstanbul'da satılmaya başlanan patates, 1890'ların sonunda iyice tanınır olmuştur. Bu tarihe kadar patates üretimi yapılmayıp ithal edilse de ithalatın büyük bir yük oluşturmaya başlaması ile, ilk defa 1895 yılında Sakarya Nehri vadisinde üretimi başlamıştır. Patatesin üretimi 1910 yılında Anadolu topraklarına yayılmıştır. Yani patatesin anadoluya gerçek anlamda gelişi 20. yy'da gerçekleşmiştir.

Patatesin türleri nelerdir?

Adora, Agata, Agria, Anna, Carlita, Carmona, Cosmos, Cycloon, Fabula, Felsina, Fianna, Granola, Hermes, Impala, Jaerla, Konsul, Lady, Olympia, Lady, Rosetta, Latona, Marabel, Maranca, Marfona, Mondil, Morene, Panda, Provento, Ranger, Russet, Remarka, Resy, Russet, Burbank, Sante, Satına, Shepody, Slaney, Solide, Tomensa, Van Gogh, Velox, Victoria…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.