Patatesle hangi yemek çeşitleri yapılır?
Patates hem aroması hem de doyurucu olması sebebiyle birçok insan tarafından farklı yemeklerde kullanılır. Patates birçok yiyeceğe uyum sağladığı için yemek kültüründe etkisi büyüktür. Peki, patatesle hangi yemekler yapılır? Patatesin yemek çeşitleri nelerdir?
2021-12-18 13:32:53
Patates, yemek kültürümüzün önemli bir parçasını oluştursa da Anadolu topraklarına 1850 yıllarında girmiştir. Osmanlı Devletinin İstanbul'una 1850 yıllarında getirilen patates ilk başlarda egzotik bir sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Patatesle yapılan yemek çeşitlerini merak eden kişiler, arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Evde yapılabilecek patates yemek çeşitleri nelerdir?
Patates yuvasında yumurta
Kahvaltılık çubuk patates
Misket köfteli patates paçası
Patates pişisi
Patates röşti
Çatlak patates
Patates mantısı
Patatesten pizza
Patatesli tepsi poğaçası
Sarımsaklı patates sos
Akordiyon patates
Puf patates kızartması
Patates tostu
Tarhanalı patates köftesi
Patatesli bomba köfte
Patates pankek (latke)
Spiral patates
Patates keki
Misket köfteli çanak patates
Patates rulo
Mikrodalga kumpir
Fırında patates mücveri
Yelpaze patates
Haşlamadan patates kavurma
Patates ne zaman keşfedildi?
Botanistler patatesin anavatanının Güney Amerika olduğunu söylerler. Patates ekimine dair günümüzdeki tek kanıt yaklaşık 7.000 - 10.000 yıl önce Peru'da gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim hikayesi And dağlarına uzanmaktadır. Patatesi Avrupa'ya ilk kez İspanyalı bir fatih olan Pedro Cieza de León getirmiştir. İsmini Quechua dilinden alan patates, aynı yıllarda İspanya'da ekilmeye başlandı. İsviçreli botanist Gaspard Bauhin, patatesi 1590'da botanik literatürüne geçiren kişidir. Osmanlı topraklarına ise 1850'li yıllarda İstanbul'da satılmaya başlanan patates, 1890'ların sonunda iyice tanınır olmuştur. Bu tarihe kadar patates üretimi yapılmayıp ithal edilse de ithalatın büyük bir yük oluşturmaya başlaması ile, ilk defa 1895 yılında Sakarya Nehri vadisinde üretimi başlamıştır. Patatesin üretimi 1910 yılında Anadolu topraklarına yayılmıştır. Yani patatesin anadoluya gerçek anlamda gelişi 20. yy'da gerçekleşmiştir.
Patatesin türleri nelerdir?
Adora, Agata, Agria, Anna, Carlita, Carmona, Cosmos, Cycloon, Fabula, Felsina, Fianna, Granola, Hermes, Impala, Jaerla, Konsul, Lady, Olympia, Lady, Rosetta, Latona, Marabel, Maranca, Marfona, Mondil, Morene, Panda, Provento, Ranger, Russet, Remarka, Resy, Russet, Burbank, Sante, Satına, Shepody, Slaney, Solide, Tomensa, Van Gogh, Velox, Victoria…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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