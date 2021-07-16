DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bahçeli: AYM'nin kararı teröre örtülü destektir
Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka ve can kaybı
Kanada’da ilk kez bir başpiskopos yatılı kilise okulundan sağ kurtulanların toplantısına katıldı
Borsa günü düşüşle kapattı
Türk Boyları Yalova’da buluşuyor
Fransa'da Adalet Bakanına ''yasa dışı menfaat'' yargılaması
Bir 'köklere dönüş' filmi: Bağlılık Hasan
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
IMF'den Yunanistan ekonomisi için büyüme beklentisi
Kripto para piyasasında ‘Binance’ sendromu
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada 62 milyon doza ulaşıldı
Kalay fiyatları uçtu!
Kurban tartışmalarının yüzeyselliği
Güney Afrika'da şiddet olaylarında ölü sayısı 200’ü aştı
ANALİZ: Afganistan’ı bekleyen üç senaryo

TIMETURK / YAŞAM / Park halindeki araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

Park halindeki araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

Avukat Feride Hilal İmal, park halindeki araca başka bir aracın çapması durumuna açıklık getiren hukuki değerlendirmede bulundu

3 Saat Önce
2021-07-16 18:04:39
Park halindeki araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Çarpıp kaçana ağır fatura

Park halinde olan araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse, gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır. Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır. Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır. 3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir. Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.

Takvim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH