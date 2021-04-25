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'Paralı ve nüfuzlu insanlara saygı duyuluyor'

Türk bilim insanı Sancar'ın paylaşımı dikkati çekti

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Google News - Timeturk
25.04.2021 19:25:21
'Paralı ve nüfuzlu insanlara saygı duyuluyor'

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Instagram hesabından farklı bir paylaşımda bulundu.
Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Sancar, sosyal medya hesabında şunlara yer verdi:

"Gelişmek ile zenginleşmek farklı şeylerdir. Mesela Araplar zengindir ancak gelişmiş değillerdir.
Biz de Araplara özeniyoruz; Gelişmek değil zenginleşmek istiyoruz. Bu yüzden bilgili ve kültürlü değil, paralı ve nüfuzlu insanlara saygı duyuluyor bu coğrafyada"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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