Panel ne demek? Panel kelime anlamı | Panelin kaç anlamı var?

Panel ne demek? Panel kelime anlamı sıklıkla araştırılıyor. Peki ama panel ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte Türkçe sözlük panel anlamı...

Panel ne demek? Panel kelime anlamı sıklıkla araştırılıyor. Peki ama panel ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte Türkçe sözlük panel anlamı...

Panel ne demek?

Panel kelimesinin Türkçe sözlükte 3 tane anlamı bulunmaktadır. Her biri kullanımında ayrı bir manaya gelmektedir.

1- bir konuşmacı topluluğunun katılmasıyla, genellikle bir bilimsel, toplumsal ya da siyasal konuyu dinleyiciler önünde tartışmak ereğiyle düzenlenen tartışmalı toplantı.

2- yerleştirildiği yüzeyin bir bölümüne uyan, genellikle dikdörtgen biçimli düzgün parça.

3- üzerinde ölçü, koruma öğeleri ve kumanda devreleri bulunan elektrik levhası, pano.