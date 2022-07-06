Panel ne demek? Panel kelime anlamı | Panelin kaç anlamı var?
Panel ne demek? Panel kelime anlamı sıklıkla araştırılıyor. Peki ama panel ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte Türkçe sözlük panel anlamı...
2022-07-06 14:44:52
Panel ne demek? Panel kelime anlamı sıklıkla araştırılıyor. Peki ama panel ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte Türkçe sözlük panel anlamı...
Panel ne demek?
Panel kelimesinin Türkçe sözlükte 3 tane anlamı bulunmaktadır. Her biri kullanımında ayrı bir manaya gelmektedir.
1- bir konuşmacı topluluğunun katılmasıyla, genellikle bir bilimsel, toplumsal ya da siyasal konuyu dinleyiciler önünde tartışmak ereğiyle düzenlenen tartışmalı toplantı.
2- yerleştirildiği yüzeyin bir bölümüne uyan, genellikle dikdörtgen biçimli düzgün parça.
3- üzerinde ölçü, koruma öğeleri ve kumanda devreleri bulunan elektrik levhası, pano.
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