DJ ve Prodüktör PALM CULTR kimdir, gerçek adı ne? PALM CULTR kaç yaşında, şarkıları, promoları. Son dönemde milyonlara ulaşarak müzik dünyasına ve sosyal medyaya damga vurmayı başaran PALM CULTR İsmail Aslan ile ilgili bilgiler internette araştırılarak öğrenilmek isteniyor.

Peki, PALM CULTR kimdir ve gerçek adı ne? PALM CULTR kaç yaşında, nereli, şarkıları, iş birlikleriyle instagram hesabı haberimizde yer alıyor.

Müzik için değiştirdiği hayatında yepyeni bir sayfa açan PALM CULTR, adından her geçen gün daha da fazla söz ettiriyor. Birbirinden hit şarkılarını yayınlamasının yanı sıra beyefendiliği ve vizyonu ile dikkat çeken başarılı Prodüktör hakkında da pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sebeple de araştırmalar gerçekleştiriyor. Her şarkısı milyonlarca kez dinlenen PALM CULTR'a dair detaylar haberimizde okunabilmektedir. Peki, DJ ve Prodüktör PALM CULTR kimdir, gerçek adı ne? İsmail Aslan PALM CULTR kaç yaşında, şarkıları, Promoları ve Instagram hesabı.

PALM CULTR'ın gerçek adı nedir?

Özellikle Elektronik müzik dünyasında birçok şarkıcı kendi adını kullanmıyor ya da sadece adı ile mesleğini gerçekleştiriyor. PALM CULTR mahlası ile bilinen isimlerden biri. Kendisinin tam adı İsmail Aslan'dır.

PALM CULTR Instagram hesabı

Yakışıklı prodüktör internette sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte hikâye özelliğini de fazlasıyla kullanmaktadır. 1 Milyon Takipçisi bulunan PALM CULTR İsmail Aslan'ı @ismailaslann1903 adresinden takip edebilirsiniz.

PALM CULTR kimdir?

Elektronik müzik dünyasına adım attıktan sonra zirveye oynayan bir isim olan Müzik Prodüktörüdür. Kendisinin 24 Ağustos 2001 tarihinde doğduğu bilinmektedir. 21 yaşındaki vizyonlu prodüktör Başak burcu. İstanbul'da yaşıyor. Baby, Dirty ve In The Dark adlı eserleri ile müzik dünyasında tanınmıştır.