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Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...

2 ay önce dünyaevine giren oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem çiftinden kısa sürede müjdeli haber geldi. Çift sevdiklerine bebek müjdesi verdi.

38 Dakika Önce
2021-11-19 15:05:39
Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...

Yakın zamanda evlenen başarılı oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem çiftinden müjdeli haber geldi. Geçen Eylül'de aile arasında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ikilinin, bebek bekledikleri iddia edildi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Atasever ve Erdem çifti, geçtiğimiz günlerde hastanede hamilelik müjdesi aldı.

Henüz 4 haftalık hamile olan oyuncu Atasever'in nazar korkusundan dolayı haberi yalnızca aileleriyle paylaştığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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