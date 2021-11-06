Oyuncu Turgay Baydur Göz Ameliyatı Oldu “Operasyonu Gerçekleştiren Op. Dr. Hülya Bolu Hanım’a Minnettarım”

“Yalan Dünya”, “Galip Derviş”, “Medcezir”, “Kardeş Payı” ve “Kiralık Aşk” gibi dev dizilerde gösterdiği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Turgay Baydur, başarılı bir göz operasyonu geçirdi.

Son olarak; “Kolej Rüyası: Lise Günlükleri” ve “Avcı: İlk Kehanet” gibi dikkat çeken filmlerle izleyici karşısına çıkan Turgay Baydur, uzun süredir göz sorunlarından şikâyet ediyordu. Özellikle sık sık set ortamında gözlük takip çıkartmaktan ve lens kullanırken yaşadığı hijyen sorunlarından şikayetçi olan ünlü oyuncu, gözlüklerden kurtulmanın mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

“Adeta Yeniden Doğmuş Gibi Hissettim”

Set ortamında göz bozukluğunun çok ciddi sorunlara gebe olduğunu ve kendisini bolca rahatsız ettiğini belirten ünlü oyuncu Turgay Baydur; “Operasyon sonrasında kendimi adeta yeniden doğmuş gibi hissettim. Burada Op. Dr. Hülya Bolu hanımın emeğini yadsımam mümkün değil. Bir süredir göz ameliyatı olarak gözlüklerden tamamen kurtulmak istiyordum. Fakat ciddi tereddütlerim vardı. Daha sonra Hülya hanımla tanışınca, aklımda hiçbir soru işareti kalmadan kendimi teslim ettim. Operasyonun ne olduğuna dair detaylı açıklamalar yaparak rahatlattı ve hiçbir problemle karşılaşmadan taburcu oldum. Artık set ortamında tüm enerjimi yaptığım işe ayırabileceğim diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanarak operasyon sürecine dair açıklamalarda bulundu.

“Dünya Göz Hastanesi Çalışanlarına ve Hülya Hanıma Sonsuz Teşekkürler”

Ayrıca İzmir'de hizmet veren Dünya Göz Hastanesi çalışanlarına ve operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Hülya Bolu'ya teşekkürlerini ileten Baydur; “Operasyon sürecinde, öncesinde ve sonrasında gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Bu konforu derinlikli olarak yaşamam da Dünya Göz Hastanesi çalışanlarının rolü büyük. Bir an olsun yanımdan ayrılmadılar. Operasyonun nasıl ve ne zaman bittiğine dair neredeyse hiçbir fikrim olmadı. Süreç öylesine kolay ve konforluydu. Gerek operasyon öncesi gerekse operasyondan sonra dikkat etmem gereken konular hakkında bilgilendirme yaparken, tüm çalışanlar inanılmaz naziktir. Dünya Göz Hastanesi çalışanlarına ve elbette Hülya hanıma sonsuz teşekkürler. Onlar için ne kadar olumlu şey söylesem az olur diye düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulunan Turgay Baydur, minnettarlığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.