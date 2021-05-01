Oyuncu Karadağlı savcılığa başvurdu: 'Yaş farkı yüzünden küfür ediyorlar'
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu. Karadağlı ve Iraz, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.
İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.
Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler gelince Tamer Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuşmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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