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Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-03-03 14:39:09
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar,  51 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen sanatçı, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalıpınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.

Ezel, Kolpaçino gibi çok projede yer alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında "Kutsal Damacana", 2009'da "Kolpaçino" filminde rol aldı.

Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlara gelen oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen gösterdiği performans ile akıllarda kalmayı başardı.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce ‘Terzi'nin, daha sonra ‘Mehmet Kosovalı'nın sağ kolu olan ‘Numan' karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı. .

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